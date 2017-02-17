В Карелии возбуждено новое дело по признакам лекарственного картеля

Карельское УФАС России возбудило дело в отношении трёх компаний по подозрению в участии в картеле при проведении 87 аукционов на поставку лекарств и медицинского оборудования.

Антимонопольный орган выявил признаки картельных сговоров на 87 электронных аукционах на поставку лекарств и медицинского оборудования, проведенных в период 2014 – 2016 гг.

Государственными заказчиками на этих торгах являлись 20 учреждений здравоохранения Республики Карелия. Общая сумма начальной цены контрактов составила более 66 млн. рублей.

По мнению Карельского УФАС, антиконкурентные соглашения между участниками позволили им выигрывать подавляющее большинство аукционов с минимальным снижением цены — от 0,5 до 1,5%.

Руководитель Карельского УФАС России Артур Пряхин отметил: «Возбуждение этого антимонопольного дела результат взаимодействия со Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Карелия и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия. Картельные сговоры — тяжкое экономическое правонарушение, наносящее существенный вред бюджету республики и ее гражданам».

«Всего за 2016 год и начало 2017 года антимонопольные органы страны возбудили более 70 дел о картелях на торгах по закупке медикаментов и изделий медицинского назначения. Совокупный ущерб от деятельности этих картелей составляет миллиарды рублей», — сообщил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

fas.gov