Инновационный курс в фармацевтике: выведено на рынок более 20 лекарственных средств

На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, которое состоялось в технопарке «Сколково», обсуждались итоги реализации проектов Комиссии при Президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России.

Их финансирование из федерального бюджета составило около 110 млрд рублей, из внебюджетных источников – порядка 34 млрд рублей. На проекты в области «Медицинская техника и фармацевтика» было направлено 8,4 млрд рублей.

Поддержку получила сфера разработки и производства лекарств, медицинской техники и изделий медицинского назначения, что способствовало развитию инновационных биотехнологий, клеточных, ядерных и нанотехнологий в медицине. Одной из приоритетных задач стало создание отечественного высокотехнологичного производства лекарственных средств (дженериков) – аналогов дорогостоящих импортных препаратов.

Проекты данного направления связаны с созданием современных исследовательских и научно-производственных комплексов, позволяющих осуществлять полный цикл разработки лекарственных средств и высокотехнологичных медицинских изделий (биотехнологический центр «Генериум», центр высоких технологий «Химрар» и другие). Выведено на рынок более 20 лекарственных препаратов.

Новый этапа инновационного курса в стране связывается с реализацией Национальной технологической инициативы.

«В этом году на Национальную технологическую инициативу с учётом переноса части средств прошлого года выделено порядка 12,5 млрд рублей. Действуем мы в рамках «дорожных карт» НТИ. Утвердили шесть таких карт: «Автонет», «Энерджинет», «Нейронет», «Аэронет», «Маринет» и «Хелснет», которые содержат вполне конкретные проекты. 12 из них уже одобрены», — обозначил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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