Pfizer и Flynn Pharma подали апелляцию на антимонопольную службу Великобритании

Американская фармацевтическая компания Pfizer и британская Flynn Pharma опротестовали решение антимонопольной службы Великобритании (CMA), согласно которому они оштрафованы на 89,4 млн фунтов стерлингов за завышение цены на противоэпилептический препарат фенитоин на 2600% в 2012 г., сообщает Pharmaceutical Business Review.

Pfizer оштрафована на 84,2 млн фунтов, Flynn Pharma – на 5,2 млн фунтов.

Каждая компания направила апелляцию в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции. Они отрицают обвинения в том, что Pfizer воспользовалась доминирующим положением на рынке.

В апелляционных жалобах отмечается, что регулятор не учитывает тот факт, что цена, по которой Flynn продает препарат, гораздо ниже аналогичного препарата, поставляемого другой компанией.

Компании требуют признать решение CMA полностью или частично недействительным, а штрафы отменить или снизить. Кроме того, Pfizer требует возместить судебные издержки.

В 2012 году Pfizer продала права на распространение фенитоина Flynn Pharma.

В декабре 2016 г. CMA признала компании виновными в завышении цен и оштрафовала.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»