Игорь Шувалов предложил по-хитрому сертифицировать экспортную продукцию

Вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для России не является приоритетным, но институты этой организации для России актуальны, отметил в своем выступлении на международном экономическом форуме «Сделано в России — признано за рубежом» первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.

«Мы не ведем переговоров о вступлении в ОЭСР, но вся повестка этой организации является для нас приоритетной потому, что это самые современные стандарты жизни – это то, что нужно адаптировать в национальном законодательстве», – подчеркнул вице-премьер.

В то же время он отметил, что не все нормы ОЭСР можно имплементировать на пространстве ЕАЭС, но Россия могла бы это сделать на национальном уровне.

«Нормы ОЭСР необходимо имплементировать в деятельность наших лабораторий. Мы будем думать, как на базе наших 10 лабораторий добиваться гибкости: нам не нужны споры о том, насколько наши национальные методы (оценки соответствия российской продукции нормам качества. – Прим. авт.) являются адекватными, чтобы продвигать продукцию на том или ином рынке. ЕС не приветствует испытания на животных, а в Китае хотят. Но нам надо торговать и с Китаем и с ЕС, значит, может быть, по-хитрому какую-то продукцию сертифицировать для Китая в одних лабораториях, для ЕС — в других. Нам еще предстоит понять, как тактически действовать», – отметил И. Шувалов.

Экономический форум был посвящен вопросам оценки соответствия российской продукции (включая фармацевтическую и медицинскую) при выводе на зарубежные рынки. Согласно программе развития фармацевтической и медицинской промышленности РФ «Фарма-2020», к 2020 году экспорт этой продукции должен вырасти в 8 раз в сравнении с 2010 годом.

Подробнее о прошедшем мероприятии читайте в очередном выпуске «ФВ».

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»