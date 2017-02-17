Появился третий претендент на покупку акций STADA

У немецкой фармкомпании STADA Arzneimittel AG появился третий потенциальный покупатель, который предложил заплатить 3,7 млрд евро – на 100 млн евро больше, чем предыдущий фаворит торгов Cinven Partners. Название нового претендента STADA пока не раскрывает.

В официальном пресс-релизе сообщается лишь, что новый покупатель предложил по 58 евро за одну акцию STADA, на два евро больше, чем обещала акционерам компания Cinven Partners.

Исполнительный совет STADA начал переговоры с перспективными покупателями до 100% акций компании 13 февраля 2017 года. Тогда было объявлено о двух претендентах: Cinven Partners и Advent International. Cinven Partners оценила компанию в 3,6 млрд евро ($3,7 млрд), или по 56 евро за акцию. Раскрывать подробности предложения Advent International Corporation STADA не стала, сообщив, что компания выступает в качестве второго предполагаемого участника сделки.

«STADA продолжает оценивать варианты, прежде чем выбрать, как ей отреагировать в интересах компании. Компания еще не может прогнозировать, произойдет ли сделка c кем-то из трех потенциальных претендентов», – говорится в пресс-релизе компании.

В четверг, 16 февраля, к закрытию торгов акции STADA на Франкфуртской фондовой бирже подорожали на 2,87%, до 57,10 евро за ценную бумагу.

В августе 2016 года экс-гендиректор STADA Arzneimittel AG Хартмут Рецлафф, возглавлявший компанию в течение 20 лет, подал в отставку. Рецлафф решил уйти из-за разногласий, возникших у него с наблюдательным советом STADA относительно стратегии компании на рынке. После ухода Рецлаффа, который старался избегать крупных сделок по слиянию, исполнительный совет стал более открытым к рассмотрению подобных предложений.

STADA – немецкая фармацевтическая компания, основанная в 1895 году. STADA специализируется на производстве и продаже дженериков и безрецептурных препаратов. Количество сотрудников компании превышает 8 тысяч человек. STADA представлена в 30 странах мира. Производственные мощности STADA находятся в восьми странах: Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Германии, Ирландии, Китае, Нидерландах, России, Сербии. Общий штат сотрудников насчитывает 10,5 тысячи человек. Выручка компании в 2015 году составила 2,12 млрд евро.

Источник: Stada

vademec