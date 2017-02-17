«Фармстандарт» инвестировал $1 млн в генетический центр «Генотек»

Компания «Фармстандарт» инвестировала $1 млн в медико-генетический центр «Генотек», специализирующийся на персонализированной медицине и генетических исследованиях. Основатель «Фармстандарта» Виктор Харитонин стал не первым известным инвестором «Генотека» – ранее в компанию вложили средства совладелец холдинга «Русагро» Максим Басов и бывший глава администрации президента Александр Волошин.

Новые инвестиции будут направлены на развитие фармакогенетического направления – создание лекарственных препаратов с учетом особенностей генома конкретного пациента, говорится в пресс-релизе компании.

«Это не столько инвестиция, сколько стратегически важное партнерство, как для «Генотека», так и для всего российского рынка персонализированной медицины. Сейчас этот рынок находится на зачаточной стадии развития. Основным препятствием является недостаточная информированность врачей о возможностях молекулярно-генетической диагностики, а также отсутствие персонализированной терапии для ряда мультифакторных заболеваний. Партнерство «Генотека» и «Фармстандарта» будет направлено на создание полного цикла в сфере медицины: от разработки и производства лекарственных препаратов до персонализированных подходов в терапии», – говорит генеральный директор и сооснователь стартапа Валерий Ильинский.

В феврале 2016 года «Генотеку» удалось привлечь $2 млн инвестиций. Инвесторами стали бывший руководитель администрации президента и член совета директоров «Яндекса» Александр Волошин и совладелец агрохолдинга «Русагро» Максим Басов.

Медико-генетический центр «Генотек» был создан в 2010 году выпускниками биологическо­го и механико-математического факультетов МГУ Артемом Елмуратовым, Валерием Ильинским и Кириллом Петренко. Компания специализируется на диагностике, выявлении генетической предрасположенности к заболеваниям и генетическом тестировании. Дополнительные офисы открыты в США, Казахстане и на Кипре. Компания оказывает услуги на территории 16 государств.

По данным CПАРК Интерфакс, 100% ООО «Холдинг Генотек» принадлежит кипрской Cleome Holding Limited. Согласно выписке из кипрского реестра, «Фармстандарт» получила 17,5% Cleome Holding Limited. Контрольный пакет в 51,4% – у Валерия Илинского и Артема Елмуратова, 7,8% – у третьего основателя Кирилла Петренко. Еще 10,5% у Максима Басова, 7% у Александра Волошина. ​Кроме того, 13,4% компании принадлежит члену совета директоров «Генотека» Константину Стискину – партнеру инвестфонда Safmar Ventures, входящего в группу «Сафмар» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова

ПАО «Фармстандарт» занимается производством препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний. «Фармстандарт» выпускает более 250 наименований лекарственных средств, более 120 из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и осуществляет экспорт продукции в 16 стран мира. В 2015 году консолидированная выручка «Фармстандарта» составила 47,2 млрд рублей, чистая прибыль – 13,9 млрд рублей.

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