ЕС выделит Беларуси 3,6 млн евро на проект по укреплению системы контроля качества лекарств

ЕС выделит Беларуси 3,6 млн евро на проект по укреплению системы контроля качества лекарств. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения.

В Беларуси реализуется проект, финансируемый Европейским союзом, направленный на поддержку Министерства здравоохранения в укреплении системы контроля качества лекарственных средств. Соответствующий контракт подписан 9 февраля 2016 года на срок 30 месяцев. Завершение проекта планируется 8 августа 2018-го. Проект ЕС официально зарегистрирован в Министерстве экономики 27 октября 2016 года.

«Министерством здравоохранения реализуется ежегодная программа действий для Беларуси «Международная аккредитация лабораторий для испытания продукции медицинского назначения и поддержка здравоохранения в Беларуси (BELMED)». Это первый национальный пилотный проект Европейского союза в области здравоохранения. Общий объем финансирования в иностранной валюте составляет более 3,6 млн евро», — рассказали в Минздраве.

Программой предусмотрено укрепление технической инфраструктуры лабораторий по контролю качества лекарственных средств, в том числе благодаря выделению значительных финансовых средств на закупку оборудования, обучение персонала и ряд других мероприятий.

Среди важных задач программы также содействие интеграции системы регулирования обращения лекарственных средств в Беларуси в общеевропейскую систему.

«В настоящее время ведется активная работа по подготовке вступления фармацевтического инспектората Минздрава в программу сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S). Достижение этой цели будет способствовать международному признанию национальных сертификатов соответствия производства лекарственных средств требованиям GMP и повышению экспортного потенциала белорусских производителей лекарств, имеющих гарантированное качество, эффективность и безопасность», — отметили в министерстве.

belta.by