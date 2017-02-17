ЕС выделит Беларуси 3,6 млн евро на проект по укреплению системы контроля качества лекарств. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения.
В Беларуси реализуется проект, финансируемый Европейским союзом, направленный на поддержку Министерства здравоохранения в укреплении системы контроля качества лекарственных средств. Соответствующий контракт подписан 9 февраля 2016 года на срок 30 месяцев. Завершение проекта планируется 8 августа 2018-го. Проект ЕС официально зарегистрирован в Министерстве экономики 27 октября 2016 года.
«Министерством здравоохранения реализуется ежегодная программа действий для Беларуси «Международная аккредитация лабораторий для испытания продукции медицинского назначения и поддержка здравоохранения в Беларуси (BELMED)». Это первый национальный пилотный проект Европейского союза в области здравоохранения. Общий объем финансирования в иностранной валюте составляет более 3,6 млн евро», — рассказали в Минздраве.
Программой предусмотрено укрепление технической инфраструктуры лабораторий по контролю качества лекарственных средств, в том числе благодаря выделению значительных финансовых средств на закупку оборудования, обучение персонала и ряд других мероприятий.
Среди важных задач программы также содействие интеграции системы регулирования обращения лекарственных средств в Беларуси в общеевропейскую систему.
«В настоящее время ведется активная работа по подготовке вступления фармацевтического инспектората Минздрава в программу сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S). Достижение этой цели будет способствовать международному признанию национальных сертификатов соответствия производства лекарственных средств требованиям GMP и повышению экспортного потенциала белорусских производителей лекарств, имеющих гарантированное качество, эффективность и безопасность», — отметили в министерстве.