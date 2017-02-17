Игла на рынке

Российско-китайская компания выходит в отечественный сегмент безопасных шприцев

Совместное предприятие московской компании «Снабполимер медицина» и китайских инвесторов организует первое отечественное производство безопасных одноразовых шприцев и систем переливания крови в Нижегородской области. По словам представителей фирмы, строительство завода с инвестициями КНР в размере 1,3 млрд руб. планируется открыть к 2020 году. Инвесторы рассчитывают организовать поставки во все регионы России и в страны Таможенного союза. По мнению экспертов, перспективы компании будут зависеть от цен на продукцию, которая может пользоваться спросом в частном и государственном медицинском секторе.

Российско-китайская «Снаб­полимер медицина» в 2018 году планирует строительство предприятий по производству безопасных шприцев и систем переливания крови в городах Бор и Краснодаре, рассказал генеральный директор компании Владимир Чепко. «Ежегодный объем производства — порядка 350 млн единиц шприцев и примерно столько же систем переливания крови. Половина оборудования будет отечественным, половина — импортным. Запуск предприятия планируется на конец 2019 года», — рассказал господин Чепко. По его словам, технология производства не позволяет использовать такие шприцы повторно: «После инъекции игла автоматически уходит внутрь цилиндра. Большая часть продукции на рынке сегодня допускает повторное использование. Отсюда рост заболеваемости ВИЧ, гепатитом и другими заболеваниями, особенно среди людей, страдающих наркоманией. Новая продукция исключает также возможность случайного заражения».

Инвестиции в нижегородскую площадку на Бору оцениваются в 1,3 ­млрд руб., из которых три четверти — вложения китайских партнеров. Столько же «Снабполимер медицина» планирует направить на строительство завода в Краснодаре. На каждом из производств будут созданы по 250 рабочих мест. Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области предоставил компании площадку площадью 11 га по соглашению, которое было подписано в рамках IV Международного бизнес-саммита. В октябре 2016 года компания подписала со Всекитайской корпорацией машиностроения и строительства предварительный кредитный договор на общую сумму 5,2 млрд руб. Тогда Минпромторг РФ сообщал о намерении сторон организовать производство также и в Оренбургской области.

Как рассказал председатель совета директоров Владислав Зезюлин, в России нет подобных производств. «Данная продукция закупается за рубежом в полном объеме, в основном, в Китае. Доля потребления сейчас не совсем большая, но с учетом решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о переходе на данную продукцию, как это практикуется в США, открываются большие перспективы», — считает господин Зезюлин. В планах компании занять 20% отечественного рынка после выхода на проектные мощности и организовать поставки во все российские регионы, а затем начать экспортировать продукцию в страны Таможенного союза. На отечественном рынке «Снабполимер медицина» видит перспективным как частный, так и государственный сектор. Одновременно компания рассчитывает на господдержку в виде налоговых преференций, в том числе помощь Фонда развития промышленности. Министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова сообщила „Ъ“, что варианты региональной поддержки инвестору пока обсуждаются.

Роман Рыскаль

kommersant