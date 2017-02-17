ТОП-10 препаратов, оказавших наибольшее влияние на фармацевтический рынок в 2016 году

Газета «Фармацевтический вестник» 14 февраля опубликовала первые итоги рейтинга «Наиболее влиятельных субъектов российского фармацевтического рынка» за 2016 год. Препарат Актовегин занял 1-е место среди «Рецептурных препаратов, оказавших наибольшее влияние на фармацевтический рынок». 5-е место занял препарат Конкор. В категории «Безрецептурных препаратов, оказавших наибольшее влияние на фармацевтический рынок» Кардиомагнил занял 10-е место.

В этом году формирование рейтинга состояло из двух этапов. Сначала было проведено исследование, которое по заказу издания впервые проводил холдинг «Ромир». Затем, при содействии консалтинговой компании KMPG, определялись лауреаты в каждой из категорий рейтинга. Повышению объективности также способствовал подход, при котором вопросы задавались респондентам в открытой форме и предполагали произвольный ответ.

Расчет выборки рейтинга осуществлялся по традиционной методике на основании целевого отбора респондентов из семи экспертных групп: директора/заведующие аптеками и менеджеры по закупкам, представители российских производителей, представители иностранных производителей, представители компаний-дистрибьюторов, представители науки и экспертного сообщества, государственные служащие. Впервые в исследование была включена группа «Провизоры и фармацевты». Наибольшая доля респондентов, как и ранее, приходилась на провизоров и работников аптек (39,5% от общего числа опрошенных). Всего в исследовании 2016 года приняли участие 476 человек из 26 городов России.

«Фармацевтический вестник»