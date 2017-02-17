Вопрос о дистанционной торговле лекарствами может повиснуть в воздухе

Вопрос легализации дистанционной торговли лекарствами до сих пор не решен. По мнению профессионального сообщества, существует множество тонких моментов, которые необходимо прописать в законе как можно четче и конкретнее. В рамках программы «ФВ» «У редакционного камина», запись которой состоялась в ходе Саммита PharmaBusiness-2017, советник Президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко рассказал, почему он более оптимистично смотрит на принятие закона о телемедицине, чем нормативного акта, разрешающего дистанционную торговлю ЛП, и кто мешает развитию технического прогресса.

«Интернет-торговля медицинскими препаратами всегда была модной темой. Пока объемы были небольшие, правовой вакуум позволял бизнесу развиваться. Но, как только идет подъем, появляется множество интересантов, которые сходятся в непримиримой борьбе. Если отрасль находит общий язык сама с собой, то законы принимаются очень быстро. Напомню, закон о телемедицине обсуждался в течение 19 лет. В нем пытались отразить все интересы. Когда мы сумели договориться внутри своей интернет-отрасли, взяли то, что предлагал Минздрав, выкинули лишнее, на подготовку закона ушло не более двух недель. Поэтому, что касается телемедицины, могу сказать, в этом году вопрос будет решен. Тему дистанционной торговли лекарствами мы пока отложили, посчитав, что медицинское сообщество сможет самостоятельно ее реализовать. Но я убежден, мы неудержимо, как и весь мир, идем к тому, что дистанционная торговля – это необходимость. Тем не менее у меня есть ощущение, что на принятие этого закона требуется еще время. Отрасли необходимо договориться между собой», — пояснил Герман Клименко.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»