DSM Group: аптечные продажи зубных паст за год сократились на 4,2%

По данным ежемесячного розничного аудита фармрынка России DSM Group, в 2016 году через аптеки реализовали 16,1 млн. упаковок зубной пасты для взрослых и детей на сумму 2,98 млрд. рублей в розничных ценах. Это на 4,2% меньше, чем в 2015 году в стоимостном выражении и на 11,2% в упаковках.
Из общего количества средств для ухода за полостью рта, реализованных через российские аптеки, порядка 35% приходится на зубные пасты, около 30% заняли средства по уходу за зубными протезами (пасты, кремы, гели и другие специальные средства), 13% от общего количества составили зубные щетки (в том числе электрические).
В 2016 году совокупно на аптечных полках было представлено 905 наименований зубных паст и 120 различных брендов.
«В аптеках за последние три года в стоимостном выражении объем продаж в среднем сокращался на 1-2%, в натуральном выражении падение составляло порядка 13%, во многом потому, что стоимость упаковки зубной пасты в аптеке зачастую выше, чем в магазине, и покупатели делают выбор в пользу последнего», — говорит аналитик, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Средневзвешенная стоимость одной упаковки зубной пасты по итогам 2016 года составила 185 рублей, что на 8% больше, чем за 2015 год. Сильнее всего из популярных брендов (из ТОП-10 по стоимостному объему) подорожали «Аквафреш» (23%), Colgate (20%), «Лакалют» (18%). А вот у брендов Rocs и Splat подорожание средней упаковки составило около 3-4%.
Рынок зубных паст очень высоко концентрирован: ТОП-10 фирм-производителей разделили между собой 94,6% стоимостного объема продаж и 91,8% натурального. Восьмерка лидеров среди компаний в 2016 году осталось неизменной по сравнению с предыдущим годом. Лидеры – фирмы «Еврокосмед» и Dr.Theiss Naturwaren занимают около 51,5% аптечного рынка зубных паст в стоимостном объеме. Из ТОП-10 высокие показатели роста показал производитель «Вертекс» (+32%), который продвигает бренд «Асепта».
Рейтинг фирм-производителей по стоимостным объемам продаж, 2016 г.
|Рейтинг 2015г.
|Рейтинг 2016г.
|Фирма
|Доля от стоимостного объема продаж, 2016г.
|Прирост (руб.) 2016 г./2015 г.
|1
|1
|ЕВРОКОСМЕД
|29,6%
|-4,0%
|2
|2
|DR.THEISS NATURWAREN
|21,0%
|-0,5%
|3
|3
|GLAXOSMITHKLINE
|17,6%
|-4,8%
|4
|4
|СПЛАТ-КОСМЕТИКА
|10,5%
|-2,1%
|5
|5
|COLGATE PALMOLIVE
|4,0%
|-24,1%
|6
|6
|BETAFARMA
|3,5%
|-17,6%
|7
|7
|ВЕРТЕКС
|3,4%
|32,1%
|8
|8
|GABA PRODUKTION
|1,9%
|-5,4%
|10
|9
|КОНЦЕРН КАЛИНА
|1,8%
|13,6%
|9
|10
|PROCTER & GAMBLE
|1,5%
|-20,6%
Ниже представлен рейтинг ТОП-10 брендов по стоимостному объёму. Примечательно, что в ТОП-10 по итогам 2016 года только выше упомянутый бренд «Асепта» увеличил объём продаж в рублях. Остальные продемонстрировали падение. Максимальное сокращение у брендов Colgate (-24,1%), «Президент» (-17,6%).
Рейтинг брендов по стоимостным объёмам продаж, 2016 г.
|Рейтинг, 2016 г.
|Бренд
|Доля от стоимостного объема продаж, 2016г.
|Прирост (руб.) 2016 г./ 2015 г.
|1
|ROCS
|29,6%
|-4,0%
|2
|ЛАКАЛЮТ
|20,9%
|-0,4%
|3
|SPLAT
|10,5%
|-2,1%
|4
|СЕНСОДИН
|9,4%
|-3,1%
|5
|ПАРОДОНТАКС
|6,4%
|-7,3%
|6
|COLGATE
|4,0%
|-24,1%
|7
|ПРЕЗИДЕНТ
|3,5%
|-17,6%
|8
|АСЕПТА
|3,4%
|32,1%
|9
|ЭЛМЕКС
|1,9%
|-5,4%
|10
|АКВАФРЕШ
|1,8%
|-4,8%
В рейтинге по натуральным объёмам продаж произошли более существенные изменения. На две позиции вниз опустился бренд Colgate (-33,9%), что позволило «Сенсодин» (-11,1%) и «Пародонтакс» (-11,1%) подняться на 4 и 5 строчки соответственно, несмотря на значительное снижение объема продаж. «Лесной Бальзам» занял 7 позицию за счет прироста в стоимостном выражении на 10,9%. Новичком рейтинга стал бренд «Аквафреш», который занял 1,7% рынка. Максимальное падение продаж в натуральном объеме коснулось брендов ColgatE (-33,9%) и «Президент» (-23,8%).
Рейтинг брендов по натуральным объемам продаж, 2016 г.
|Рейтинг, 2015 г.
|Рейтинг, 2016 г.
|Бренд
|Доля от натурального объема продаж, 2016 г.
|Прирост (руб.) 2016г./ 2015 г.
|1
|1
|ROCS
|21,3%
|-6,7%
|2
|2
|ЛАКАЛЮТ
|19,4%
|-11,3%
|3
|3
|SPLAT
|14,1%
|-7,9%
|5
|4
|СЕНСОДИН
|7,9%
|-11,1%
|6
|5
|ПАРОДОНТАКС
|6,4%
|-11,1%
|4
|6
|COLGATE
|6,0%
|-33,9%
|8
|7
|ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ
|4,2%
|10,9%
|7
|8
|ПРЕЗИДЕНТ
|3,6%
|-23,8%
|9
|9
|АСЕПТА
|3,4%
|24,3%
|11
|10
|АКВАФРЕШ
|1,7%
|-19,5%