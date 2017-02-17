Создана крупнейшая испытательная лаборатория по контролю качества лекарств

Испытательная лаборатория, созданная Центром живых систем МФТИ и Национальной биотехнологической компанией, в декабре 2016 года была аккредитована на право проводить испытания лекарственных средств. Протоколы указанных испытаний будут официально признаваться при сертификации лекарств.

В 2015 году Центром живых систем МФТИ (ЦЖС МФТИ) и Национальной биотехнологической компанией (НБТК) было подписано соглашение о сотрудничестве в области проведения научных исследований в сфере контроля качества лекарственных средств и биологически активных добавок.

«Лаборатории ЦЖС МФТИ и НБТК оснащены современным высокотехнологичным оборудованием для проведения полноценных испытаний лекарственных средств и БАДов. Объединение двух лабораторий позволило создать крупнейшего игрока на рынке контроля качества лекарственных средств», — считает С. В. Хорошаев, генеральный директор НБТК.

На текущий момент ЦЖС МФТИ обладает обширным парком оборудования и средств измерений, в том числе уникальных для России. В результате расширения области аккредитации, он может быть использован для выдачи протоколов, подтверждающих качество лекарственных средств. На основании указанных протоколов будут выдаваться сертификаты, без которых лекарства и БАДы не могут быть выпущены в обращение.

«Аккредитация лаборатории, созданной на базе ЦЖС МФТИ и НБТК, позволит фармацевтическим компаниям использовать новейший парк оборудования ЦЖС МФТИ в интересах контроля качества субстанций и готовых лекарственных форм, а собственные мощности аналитических лабораторий направить на разработку новых лекарственных препаратов», — отмечает С.Г. Алексеев, заведующий лабораторией доклинических исследований ЦЖС МФТИ.

Лаборатория, находящаяся по адресу г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9, стр. 7 (МФТИ), аккредитована согласно Реестра органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий Приказом Росаккредитации № А-9532 от 2 декабря 2016 г.

gmpnews