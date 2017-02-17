Росздравнадзор: в 2016 году рост цен на препараты из списка ЖНВЛП сократился в шесть раз по сравнению с предыдущим годом

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.05.2009 № 277н, с мая 2009 года Росздравнадзором ежемесячно осуществляется мониторинг цен и ассортимента лекарственных препаратов в стационарных лечебно-профилактических и аптечных учреждениях.

По итогам 2016 года розничные цены амбулаторного сегмента увеличились на 1.4% (в 2015 году увеличение цен составило 8.8%), что значительно ниже официального уровня инфляции.

В ценовой категории препаратов до 50 руб. в 2016 году розничные цены увеличились на 1.6% (в 2015 году цены увеличились на 16%).

Уровень закупочных (оптовых) цен по итогам 2016 года составил 1.9% (в 2015 году цены увеличились на 10.1%).

Уровень фактических отпускных цен производителей по итогам 2016 года составил 1.6% (в 2015 году увеличение цен составило 8.9%).

Закупочные цены на ЖНВЛП госпитального сегмента по итогам 2016 года повысились на 4.4% (в 2015 году увеличение цен составило 8.9%).

В то же время, розничные цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, выросли в 2016 году на 7.4% (в 2015 году — на 19.5%), в том числе по ценовым категориям:

— до 50 руб. – на 18.6% (в 2015 году – на 35.3%);

— от 50 до 500 руб. – на 8.6% (в 2015 году – на 22.9%);

— свыше 500 руб. – на 4.3% (в 2015 году – на 11.6%).

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