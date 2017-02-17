Срок действия бессрочных регистрационных удостоверений на медизделия продлен до 2021 года

Срок действия регистрационных удостоверений на изделия медицинского назначения бессрочного действия продлен до 2021 года. Соответствующее постановление Правительства РФ № 160 от 10.02.2017 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №1416» подписано премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Напомним, что, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику бессрочного действия, выданные до дня вступления в силу вышеуказанного постановления, подлежали замене на регистрационные удостоверения по форме, утверждаемой Росздравнадзором. Вступление в действие этой меры планировалось еще 1 января 2014 года, но по просьбам производителей было отложено до 1 января 2017 года.

Вступившее в силу постановление Правительства РФ № 160 продлило срок замены регистрационных удостоверений еще на четыре года – до 2021 года.

Справка Росздравнадзора: с 2013 по 2016 год включительно в Росздравнадзор поступило более 14 тысяч заявлений о замене регистрационных удостоверений (только в 2016 году — более 8 тысяч), по результатам рассмотрения которых переоформлено более 10 тысяч регистрационных удостоверений.

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