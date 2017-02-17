Технология ученых ТПУ позволит удешевить производство лекарств

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с зарубежными коллегами разработали экологичную технологию получения иодониевых солей, которая позволит удешевить производство лекарств и химической продукции на их основе, сообщил РИА Томск завкафедрой технологии органических веществ и полимерных материалов ТПУ Мехман Юсубов.

Он уточнил, что ученые предлагают не использовать в производстве лекарств и химпродукции органические окислители и заменить их неорганическими. Данный подход отвечает принципам «зеленой технологии», когда в производстве отказываются от опасных, токсичных и дорогостоящих химических веществ в пользу безопасных и более дешевых.

«Если при производстве лекарственных веществ используются органические окислители, например производные уксусной или бензойной кислоты, то их можно заменить на неорганические окислители, например перекись водорода, персульфаты и перхлораты, входящие в состав отбеливателей. И это будет экологически безопаснее», – сказал Юсубов.

Он отметил, что обычно в химпроизводстве все-таки используют органические окислители. Но при таком подходе получаемый конечный продукт необходимо отделять от их остатков, для чего требуются дорогостоящие растворители и дополнительные расходы на электроэнергию. Кроме того, очистка небезопасна – в процессе в атмосферу испаряются легколетучие и вредные вещества. Метод ТПУ не требует дополнительной очистки.

По его словам, такой подход для получения иодониевых солей еще никто не использовал. Технология может быть полезна в различных областях науки и техники. В частности, в производстве лекарственных средств и радиофармпрепаратов, используемых для диагностики и тераностики – медицинского подхода, при котором препараты и методики являются одновременно и средством ранней диагностики, и лечением.

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