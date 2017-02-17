Утверждена «дорожная карта» Медико-технического кластера Московской области

На общем собрании Медико-технического кластера Московской области утвердили «дорожную карту», которая определяет стратегию развития созданной в ноябре 2016 года общественной организации.

Сегодня интерес разработчиков и производителей медицинской техники и изделий к особой экономической зоне в Дубне значительно возрос. Только с начала 2017 года здесь побывали несколько делегаций крупных производственных предприятий данной отрасли, в том числе из Кореи и Китая, в планах которых локализация бизнеса в России. Значительную роль в таком внимании к инновационной территории играет Медико-технический кластер (МТК) — он создан в Московской области в конце прошлого года, а его основу составляют резиденты ОЭЗ «Дубна».

Особая экономическая зона «Дубна» — крупнейшая в стране по количеству резидентов, на сегодня их число составляет 124 компании. Почти треть из них ведут свою деятельность в сфере медицины – от разработки технологий и оборудования до их производства. Большинство резидентов ОЭЗ и стали участниками второго общего собрания Медико-технического кластера, состоявшегося на днях в университете «Дубна». Среди общих тем: положения о составе Наблюдательного совета МТК, об уплате взносов, участие в программных медицинских форумах и выставках, — основным стало обсуждение и утверждение генеральной линии движения кластера вперед, так называемой «дорожной карты». По ней Медико-технический кластер Подмосковья будет ориентироваться и вести свою деятельность до 1 октября 2017 года.

С основными планами мероприятий по развитию кластера участников собрания познакомил исполнительный директор МТК, генеральный директор НТЦ «Медитэкс» Андрей Виленский. Он акцентировал внимание присутствующих на нескольких проблемных моментах. К ним относится, например, организация рабочих групп и комитетов, которые будут способствовать кооперации участников кластера, активизации деятельности МТК. Сегодня, например, актуальным остается создание рабочей группы промышленного кластера, в которую должны войти профильные специалисты от компаний. К марту все основные группы и комитеты должны быть сформированы и начнут активную деятельность. Еще один важный вопрос — формирование заявок на получение статуса промышленного кластера. Это необходимо как для внутреннего более тесного взаимодействия компаний, так и для получения дополнительных государственных преференций и субсидий.

Для внешнего представления кластера уже создан прототип сайта, планируется выпустить презентацию, буклет, другой информационный материал, где будут отражены показатели по выводу медицинских изделий на рынок, объемам выручки от их продажи, услуги компаний, их перспективные проекты.

Информацию о двух ближайших мероприятиях, в которых планируется участие членов МТК, представил председатель совета Медико-технического кластера Московской области генеральный директор ООО «Эйлитон» Александр Шибанов. Так, уже в марте 2017 года пройдет IХ Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности. На нем будут рассматриваться актуальные проблемы, которые стоят перед отраслью в новых экономических условиях, меры поддержки отечественных предприятий, пойдет речь о внедрении в практическое здравоохранение новых эффективных медицинских изделий. Еще одним важным событием в апреле этого года станет Всероссийский форум-выставка «ГОСКАЗ-ЗА честные закупки» в Крокус-Экспо. В рамках форума в коллективной экспозиции Ассоциации «Росмедпром» участники МТК имеют возможность продемонстрировать последние разработки, инновационную продукцию. Это, по мнению Александра Шибанова две отличные площадки, на которых МТК может широко заявить о себе.

На общем собрании в состав Медико-технического кластера единогласно был принят еще один резидент ОЭЗ «Дубна». Непосредственно медицинской тематикой компания «Инновационный альянс» (ООО «ИННА») не занимается, но готова предложить свои услуги по научно-исследовательским разработкам, и частично — по опытно-конструкторским работам, что полезно многим компаниям, реализующим проекты для современной медицинской диагностики. Таким образом, сегодня в составе кластера уже 25 компаний.

gmpnews