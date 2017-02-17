Райхана Шангареева стала вице-президентом по производству «НоваМедики»

Вице-президентом по производству фармацевтической компании «НоваМедика» назначена Райхана Шангареева, ранее возглавлявшая производство на одном из предприятия АО «Р-Фарм». Её задачей станет создание и организация работы производственного комплекса НоваМедики.

Александр Кузин, управляющий директор компании, прокомментировал назначение Райханы Шангареевой:

Райхана обладает огромным опытом в организации фармацевтического производства, а также в проектах по трансферу технологий изготовления стерильных препаратов на российские площадки. Ей по силам возглавить и реализовать наш амбициозный проект, в рамках которого мы совместно со стратегическим партнером НоваМедики – компанией Pfizer – построим под Калугой завод по выпуску стерильных инъекционных препаратов и локализуем производство более 30 жизненно важных препаратов, треть из которых до сих пор не производилась в России. Райхана влилась в нашу команду, – и это серьезный вклад в успех нашего дела.

В свою очередь, Райхана Шангареева сказала:

Меня вдохновляет возможность на самом начальном этапе столь серьезного и ответственного проекта заложить в основу грамотные базовые решения, от которых будет зависеть качество асептического производства, его соответствие требованиям российских и международных стандартов. Я с удовольствием буду передавать знания, опыт, формировать компетентную работоспособную команду. Вместе нам предстоит пройти путь, требующий полной отдачи и концентрации по всем направлениям. Уверена, мы успешно справимся с поставленными задачами.

До прихода в НоваМедику Райхана руководила производственным блоком фармацевтического комплекса АО «Р-Фарм» в Ярославле, где участвовала в строительстве завода, руководила вводом в эксплуатацию производственных участков, организацией трансфера и внедрения технологий производства лекарственных препаратов как российских, так и иностранных компаний. Ранее она успешно работала в производственных проектах российского подразделения компании AVVA Pharmaceutical AG (Швейцария), ФГУП «НПО «Микроген», ГУП «Иммунопрепарат».

Она закончила Химический факультет Башкирского государственного университета, имеет ученую степень кандидата биологических наук. Кроме того, Райхана прошла несколько специализированных программ, касающихся организации производства, контроля и обеспечения качества на фармацевтическом производстве: в Московской медицинской академии им.И.М.Сеченова, Росздравнадзоре, Государственном НИИ стандартизации и контроля медицинских препаратов, в президентской программе повышения квалификации инженерных кадров и ряд других курсов. За вклад в развитие отрасли в разные годы она была отмечена наградами — правительственной медалью «За трудовое отличие», благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ.

НоваМедика ведет активную подготовку строительства завода, который разместится в Технопарке «Ворсино» под Калугой. Завод будет построен в строгом соответствии со стандартами GMP. На его площадях будут производиться препараты, локализованные в рамках партнерства с Pfizer, лекарства, разработанные собственным R&D-подразделением НоваМедики, а также продукты в рамках контрактного производства по другим партнерским проектам.

gmpnews