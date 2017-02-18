Новая вакцина от малярии доказала 100% эффективность

Новая вакцина от малярии доказала 100% эффективность в ходе клинических испытаний. 67 человек, принявшие участие в тестировании, оказались защищены от болезни в течение 10 недель после вакцинации. Следующий этап — проверить эффективность препарата в течение нескольких лет.

С вакциной пациенты получают малярийных плазмодий, а также лечение, необходимое для борьбы с ними, пишет Science Alert. Во время клинических испытаний вакцину Sanaria® PfSPZ-CVac получили 67 здоровых человек, и 100% из них оказались защищены от болезни даже спустя 10 недель после вакцинации. Это стало второй фазой тестирования препарата. Следующий шаг — проверка эффективности вакцины в течение нескольких лет. Тестирование будет проходить в африканской стране Габон.

Но это не единственная вакцина от малярии, которая доказывает свою эффективность. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что экспериментальная программа с первой в мире лицензированой вакциной против малярии — Mosquirix — начнется в 2018 году в трех африканских странах. Пока этот препарат показывает только 50% эффективности для детей, но исследователи надеются, что дальнейшая работа над ним улучшит показатели.

Для лечения малярии существуют различные препараты, в том числе дараприм. В прошлом году австралийским школьникам удалось самим воспроизвести пириметамин — активное вещество, входящее в его состав, и выяснить, что на изготовление диаприма требуется всего $20. Тогда как сейчас препарат продается за $750.

Малярия по-прежнему убивает более 400 тысяч человек каждый год — большинство из них в Африке. Почти три четверти случаев смерти зафиксированы среди детей в возрасте до пяти лет. По оценкам ВОЗ, около 214 млн человек были инфицированы этим заболеванием только в 2015 году. Для своевременной диагностики малярии прошлым летом химики Университета штата Огайо разработали дешевый бумажный тест.

Эффективная вакцина смогла бы спасти миллионы жизней. Но создание такого препарата по-прежнему остается непростой задачей — потому что малярия передается некоторыми группами комаров-паразитов. Ученые надеются, что им удастся создать вакцину, которая поможет выработать иммунитет против заболевания.

hightech.fm