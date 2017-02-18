Доля отечественных лекарств на российском рынке выросла за год до 76%

Доля отечественных лекарств на рынке РФ выросла за последний год до 76%, что на четверть больше показателей за аналогичный период, заявил на заседании экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности его глава, первый зампред комитета ГД по экономической политике Владимир Гутенев.

«Динамика развития российских производителей существенно опережает темпы ввоза в страну импортных лекарственных препаратов. Доля отечественных лекарств на российском рынке за последний год выросла до 76%», — сообщил ГУтенев.

По его словам, «за девять месяцев 2016 года объем производства российских препаратов в денежном выражении составил около 225 миллиардов рублей, это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года».

При этом депутат отметил, что за тот же период доля отечественных компаний на рынке вакцин выросла до 65% в денежном выражении и 85,5% в упаковках.

«По мнению экспертов, это фактически означает, что «календарь прививок» практически полностью закрываем российскими лекарственными препаратами… Внешняя политика и экономика диктуют нам свои условия, и наша промышленность должна отвечать на эти вызовы, становясь сильнее», — добавил депутат.

РИА Новости