ФАС раскрыла самый крупный сговор на торгах при закупке лекарств

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) признала семь фармкопаний виновными в картельном сговоре при проведении более 700 аукционов на поставку медизделий и лекарств. По данным представителей ФАС, это самый крупный сговор на торгах, который удалось обнаружить антимонопольной службе.

Комиссия ФАС признала ООО «Росмедкомплект», ООО «Эталон-Трейдинг», ООО «Маркет Фарм», ООО «ПИК», АО «Компания «Интермедсервис», ООО «Сервис-Фарм» и ООО «Компания Интермедсервис Фарма» виновными в картельном сговоре на аукционах по закупке лекарств и медицинских изделий. С ними вместе действовала также ООО «Маркет Фарм», которое было впоследствии ликвидировано. Этим семи компаниям удавалось несколько лет поддерживать выгодные для себя цены на торгах.

«Выдать ООО «Эталон-Трейдинг» и ООО «ПИК» обязательные для исполнения предписания о недопущении действий, ограничивающих конкуренцию. Направить решение по делу в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по вопросу о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ», – постановил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев на заседании комиссии по рассмотрению дела о лекарственном картеле.

ФАС выявила признаки картельного сговора при проведении более чем 700 аукционов на поставку медизделий и лекарств еще в августе 2016 года. Тогда корреспонденту Vademecum сообщили в антимонопольной службе, что компаниям грозит штраф в размере от 10% до 50% начальной стоимости предмета торгов, которая составила около 1,5 млрд рублей.

«И вообще, что касается сговора на торгах, он был один из крупнейших – 700 аукционов. Мы его выявили в прошлом году, и все расследование около года заняло. Это нужно было проанализировать, найти доказательства того, что они договаривались. Я не думаю, что мы закончили работу на рынке поставки лекарств и на торгах. Мы в прошлом году возбудили более 70 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Мы работу многих картелей пресекли, наказали их, но, на наш взгляд, есть еще целый пласт работы против лекарственных картелей», – добавил Тенишев.

Часть указанных фармкомпаний уже привлекалась к ответственности за участие в картельном сговоре при проведении электронных аукционов на поставку медоборудования и лекарств для медучреждений Республики Карелия. Тогда компании «Росмедкомплект» и «Эталон-Трейдинг» были оштрафованы на общую сумму более 17,32 млн рублей.

В «Интермедсервисе» в конце 2016 года была введена процедура наблюдения.

Источник: Агентство «Москва»

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