Следователи проверят данные о подкупе чиновников российским подразделением Teva

Гепрокуратура России поручила Следственному комитету провести проверку материалов о коррупционной деятельности представителей израильской фармацевтической компании Teva в России. Уведомление о проверке Гепрокуратура направила в Минздрав.

«Подтверждаем, что мы направили письмо в Минздрав с уведомлением о том, что Следственному комитету России поручено провести проверку материалов о коррупции в России представителей компании Teva», – сообщили РИА «Новости» в Генпрокуратуре.

Расследование коррупционной деятельности Teva началось в США в 2012 году.

В декабре 2016 года Teva Pharmaceutical Industries и ее дочернее предприятие в России Teva Russia согласились выплатить почти $520 млн властям США, чтобы урегулировать претензии, связанные с подкупом государственных чиновников в России, Украине и Мексике, сообщили в Министерстве юстиции США. Тогда же российский Минздрав обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность израильской фармкомпании. В феврале расследование в отношении Teva из-за подкупа начал отдел по борьбе с мошенничеством и коррупцией полиции Израиля.

В этом же месяце в Минздраве России заявили, что ведомство участвует расследовании коррупционной деятельности Teva.

«Обратите внимание, что обвинения строятся на внутренней переписке менеджеров Teva и на рассказе самой компании. А главная задача самой Teva сейчас заключается в следующем – сказать, что они все хорошие и пушистые, что они уже очистились», – заявил в интервью Vademecum основатель «Биотэка» Борис Шпигель, компания которого как раз в тот период занималась упаковкой и дистрибуцией Копаксона в России (по договору с Teva).

Teva Pharmaceutical Industries Ltd – крупный международный производитель оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более тысячи молекул. Штаб-квартира расположена в Израиле. Продукция компании продается более чем в 80 странах, количество сотрудников Teva составляет 58 тысяч человек. Выручка Teva в 2016 году составила $21,9 млрд, однако ее чистая прибыль сократилась в 23,5 раза по сравнению с 2015 годом и составила $68 млн.

Источник: РИА «Новости»

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