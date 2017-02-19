У крупного китайского поставщика фармсубстанций в Россию серьезные проблемы

В начале февраля председатель совета директоров NCPC International Corporation Го Чжоукэ ушел в отставку. Об этом говорится на сайте корпорации. За последние два года это уже третий случай смены руководства. Китайские СМИ связывают это с проблемами деятельности компании.

Бурная корпоративная жизнь

Череда замены руководства началась NCPC в 27 ноября 2015 г., тогда с этой должности был убран И.О. Ван Шэпин с формулировкой «в интересах ускорения перестройки предприятия. Впоследствии он был арестован и осужден за коррупцию. Председателем совета директоров стал Ян Хайцзин. Он покинул свой пост 11 октября 2016 г., объяснив отставку служебной необходимостью. Председателем совета директоров стал Го Чжоукэ.

Проработав всего 4 месяца и он тоже подал заявление об уходе по собственному желанию. При этом еще буквально за несколько дней своего ухода на торжественном собрании сотрудников корпорации Го выступил с речью, отметив что 2017 г. – это ключевой год выполнения плана NCPC на 13-ую пятилетку, год поднятия на новый уровень процесса перепрофилирования корпорации с производства сырья на готовые виды продукции.

Большие сложности

Для китайской экономики очередная отставка главы крупнейшей корпорации стала серьезным сигналом. 11 февраля руководство Шанхайской биржи, где обращаются ценные бумаги NCPC, прислала в корпорацию запрос с требованием объяснить причины столь частой смены руководства.

Газета «Чжунюань Шанбао» сообщает, что NCPC больна, и серьезно. Не выполняются планы перепрофилирования предприятия. Выручка из года в год сокращается. В 2014 годом сокращение по сравнению с 2013 годом составило 24,42%. В 2015 году еще на 15,87%, в 2016 году – на 12%.

«Большим бичом для корпорации стала очень плохая экология в городе ШиЦзячжуан. В 2016 году корпорация заплатила государству 50 млн юаней штрафа. В феврале 2017 года правительство города приняло решение убрать из города 4 предприятия, больше всех загрязняющие атмосферу. Среди них – 3 фармацевтические, среди трех – два завода корпорации NCPC», – сообщает издание.

Имя нового председателя совета директоров корпорации NCPC пока не известно.

Партнеры в России и не только

NCPC – ведущая фармацевтическая компания на китайском рынке, занимающаяся производством и экспортом как готовых лекарственных форм, так и фармацевтических субстанций.Компания основана в 1953 г. и удерживает ведущее положение по экспорту фармпродукции более чем на 100 миллионов долларов США. В настоящее время NCPC предлагает более чем 500 наименований антибиотиков, полусинтетических антибиотиков, ведущими из которых являются ампициллин, амоксициллин, капреомицин, стрептомицин и т.д.

NCPC поставляет субстанции более чем в 60 стран, включая страны Евросоюза, в том числе и в Россию. Как отмечают участники рынка, в Китае смена руководителя такого уровня влечет за собой смену топ-менеджемента компании и стратегии ее развития.

В первую очередь могут измениться акценты между производством на внутреннем рынке и экспорте продукции, а также экспортируемые объемы. Теперь российские партнеры китайской корпорации размышляют, как могут измениться условия уже имеющихся соглашений, сохранятся ли существующие эксклюзивные контракт.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»