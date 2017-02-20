Выручка «Отисифарма» выросла на 50%

В январе-феврале и осенью 2016 года был зафиксирован подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это вызвало повышенный спрос на противопростудные и сопутствующие препараты и отразилось на результатах продаж этих препаратов по итогам 2016 года. Продажи противопростудных препаратов «Отисифарм» – Амиксина, Арбидола, Коделака, Риностопа, Максиколда и Азитрокса, а также Тамифлю – выросли на 73%, говорится в пресс-релизе компании.
На 56% вырос спрос на препараты смежной категории витаминов и минеральных комплексов.
Увеличение выручки на 7,3 млрд рублей обеспечил органический рост продаж, а остальные 1,7 млрд рублей (19%) – новые препараты, появившиеся в портфеле компании в 2016 году. Так, в 2016 году начались продажи новых брендов Эскейп и Уронорм, их продажи составили 18 млн рублей и 5,5 млн рублей соответственно.
В 2016 году было выведено на рынок 12 новых известных брендов: сироп «Коделак Нео» и «Коделак Бронхо с чабрецом» эликсир, пастилки «Компливит ФрутоВит» и «АКТИВные мишки», таблетки «Компливит Кальций Д3» для женщин «45+», таблетки «Компливит Суперэнергия с женьшенем», «Компливит Формула роста волос», суспензии для детей «Максиколд», «Некст таблетки №20», новые формы спрея «Риностоп Аква». Самыми быстрорастущими брендами в 2016 году были Микодерил, Магнелис, Юнивит, Азитрокс и Максиколд.
47% от общего прироста выручки (4,2 млрд рублей) пришлись на группу противопростудных препаратов, а 53% (4,7 млрд рублей) – на остальные препараты.
Прирост выручки по ТОП15 собственным брендам компании составил 6,4 млрд рублей. Все они (за исключением Флюкостата) показали положительную динамику: из них три препарата показали трехзначный прирост в процентах, а все остальные – двухзначный.
Структура выручки ПАО «Отисифарм», 2016 год
|
2016
|
% от общих продаж
|
Изменение по сравнению с 2015 годом
|
СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ
|
Арбидол
|
3 252 430
|
12,2%
|
43,2%
|
Пенталгин
|
2 932 745
|
11,0%
|
17,8%
|
Компливит
|
2 372 783
|
8,9%
|
29,1%
|
Амиксин
|
2 363 332
|
8,8%
|
62,3%
|
Афобазол
|
1 650 494
|
6,2%
|
22,0%
|
Магнелис
|
1 277 469
|
4,8%
|
129,3%
|
Риностоп
|
1 134 149
|
4,2%
|
55,7%
|
Аципол
|
1 106 196
|
4,1%
|
30,2%
|
Коделак
|
1 035 809
|
3,9%
|
21,1%
|
Микодерил
|
951 330
|
3,6%
|
817,2%
|
Флюкостат
|
720 234
|
2,7%
|
-4,4%
|
Некст
|
454 908
|
1,7%
|
68,9%
|
Максиколд
|
416 380
|
1,6%
|
75,7%
|
Юнивит
|
364 357
|
1,4%
|
114,0%
|
Ноопепт
|
296 917
|
1,1%
|
36,3%
|
Прочие
|
1 526 459
|
5,7%
|
36,9%
|
Итого собственные бренды
|
21 855 994
|
81,7%
|
43%
В сентябре 2016 года фармацевтическая компания получила от Сбербанка невозобновляемую кредитную линию в размере 8,5 млрд рублей.ПАО «Отисифарм» – компания, образовавшаяся в декабре 2013 года в результате выделения брендированного безрецептурного бизнеса из российской фармацевтической компании ОАО «Фармстандарт». «Отисифарм» занимается продвижением и продажей безрецептурных лекарственных препаратов и БАДов. Продуктовый портфель компании насчитывает 27 препаратов. Акции компании торгуются на Московской бирже, капитализация на 20 февраля 2017 года составила 26,9 млрд рублей.