Выручка «Отисифарма» выросла на 50%

По итогам 2016 года выручка ПАО «Отисифарм» составила 26,8 млрд рублей, что на 50% больше, чем в 2015 году (тогда этот показатель составил 17,8 млрд рублей). При этом, по данным компании, объем розничного фармацевтического рынка в России вырос за то же время на 10% – до 893 млрд рублей.



В январе-феврале и осенью 2016 года был зафиксирован подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это вызвало повышенный спрос на противопростудные и сопутствующие препараты и отразилось на результатах продаж этих препаратов по итогам 2016 года. Продажи противопростудных препаратов «Отисифарм» – Амиксина, Арбидола, Коделака, Риностопа, Максиколда и Азитрокса, а также Тамифлю – выросли на 73%, говорится в пресс-релизе компании.

На 56% вырос спрос на препараты смежной категории витаминов и минеральных комплексов.

Увеличение выручки на 7,3 млрд рублей обеспечил органический рост продаж, а остальные 1,7 млрд рублей (19%) – новые препараты, появившиеся в портфеле компании в 2016 году. Так, в 2016 году начались продажи новых брендов Эскейп и Уронорм, их продажи составили 18 млн рублей и 5,5 млн рублей соответственно.

В 2016 году было выведено на рынок 12 новых известных брендов: сироп «Коделак Нео» и «Коделак Бронхо с чабрецом» эликсир, пастилки «Компливит ФрутоВит» и «АКТИВные мишки», таблетки «Компливит Кальций Д3» для женщин «45+», таблетки «Компливит Суперэнергия с женьшенем», «Компливит Формула роста волос», суспензии для детей «Максиколд», «Некст таблетки №20», новые формы спрея «Риностоп Аква». Самыми быстрорастущими брендами в 2016 году были Микодерил, Магнелис, Юнивит, Азитрокс и Максиколд.

47% от общего прироста выручки (4,2 млрд рублей) пришлись на группу противопростудных препаратов, а 53% (4,7 млрд рублей) – на остальные препараты.

Прирост выручки по ТОП15 собственным брендам компании составил 6,4 млрд рублей. Все они (за исключением Флюкостата) показали положительную динамику: из них три препарата показали трехзначный прирост в процентах, а все остальные – двухзначный.

Структура выручки ПАО «Отисифарм», 2016 год