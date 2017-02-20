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Выручка «Отисифарма» выросла на 50%

По итогам 2016 года выручка ПАО «Отисифарм» составила 26,8 млрд рублей, что на 50% больше, чем в 2015 году (тогда этот показатель составил 17,8 млрд рублей). При этом, по данным компании, объем розничного фармацевтического рынка в России вырос за то же время на 10% – до 893 млрд рублей.


В январе-феврале и осенью 2016 года был зафиксирован подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это вызвало повышенный спрос на противопростудные и сопутствующие препараты и отразилось на результатах продаж этих препаратов по итогам 2016 года. Продажи противопростудных препаратов «Отисифарм» – Амиксина, Арбидола, Коделака, Риностопа, Максиколда и Азитрокса, а также Тамифлю – выросли на 73%, говорится в пресс-релизе компании.

На 56% вырос спрос на препараты смежной категории витаминов и минеральных комплексов.

Увеличение выручки на 7,3 млрд рублей  обеспечил органический рост продаж, а остальные 1,7 млрд рублей (19%) – новые препараты, появившиеся в портфеле компании в 2016 году. Так, в 2016 году начались продажи новых брендов Эскейп и Уронорм, их продажи составили 18 млн рублей и 5,5 млн рублей соответственно.

В 2016 году было выведено на рынок 12 новых известных брендов: сироп «Коделак Нео» и «Коделак Бронхо с чабрецом» эликсир, пастилки «Компливит ФрутоВит» и «АКТИВные мишки», таблетки «Компливит Кальций Д3» для женщин «45+», таблетки «Компливит Суперэнергия с женьшенем», «Компливит Формула роста волос», суспензии для детей «Максиколд», «Некст таблетки №20», новые формы спрея «Риностоп Аква». Самыми быстрорастущими брендами в 2016 году были Микодерил, Магнелис, Юнивит, Азитрокс и Максиколд.

47% от общего прироста выручки (4,2 млрд рублей) пришлись на группу противопростудных препаратов, а 53% (4,7 млрд рублей) – на остальные препараты.

Прирост выручки по ТОП15 собственным брендам компании составил 6,4 млрд рублей. Все они (за исключением Флюкостата) показали положительную динамику: из них три препарата показали трехзначный прирост в процентах, а все остальные – двухзначный.

Структура выручки ПАО «Отисифарм», 2016 год

2016
(тысяч рублей)

% от общих продаж

Изменение по сравнению с 2015 годом
(%)

СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ

Арбидол

3 252 430

12,2%

43,2%

Пенталгин

2 932 745

11,0%

17,8%

Компливит

2 372 783

8,9%

29,1%

Амиксин

2 363 332

8,8%

62,3%

Афобазол

1 650 494

6,2%

22,0%

Магнелис

1 277 469

4,8%

129,3%

Риностоп

1 134 149

4,2%

55,7%

Аципол

1 106 196

4,1%

30,2%

Коделак

1 035 809

3,9%

21,1%

Микодерил

951 330

3,6%

817,2%

Флюкостат

720 234

2,7%

-4,4%

Некст

454 908

1,7%

68,9%

Максиколд

416 380

1,6%

75,7%

Юнивит

364 357

1,4%

114,0%

Ноопепт

296 917

1,1%

36,3%

Прочие

1 526 459

5,7%

36,9%

Итого собственные бренды

21 855 994

81,7%

43%

В сентябре 2016 года фармацевтическая компания получила от Сбербанка невозобновляемую кредитную линию в размере 8,5 млрд рублей.ПАО «Отисифарм» – компания, образовавшаяся в декабре 2013 года в результате выделения брендированного безрецептурного бизнеса из российской фармацевтической компании ОАО «Фармстандарт». «Отисифарм» занимается продвижением и продажей безрецептурных лекарственных препаратов и БАДов. Продуктовый портфель компании насчитывает 27 препаратов. Акции компании торгуются на Московской бирже, капитализация на 20 февраля 2017 года составила 26,9 млрд рублей.

ИсточникПАО «Отисифарм»

vademec

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Февраль 20, 2017 | Просмотров: 17 | Тема: | Категория: Новости