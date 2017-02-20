«Фармстандарт» проведет делистинг в марте 2017 года

ПАО «Фармстандарт» назначило делистинг ценных бумаг на 24 марта 2017 года. Ранее акции компании торговались на Московской бирже.

Московская биржа приостановила торговлю акциями «Фармстандарта» с 29 ноября 2016 года. В том же месяце компания ушла с Лондонской биржи.

Решение о делистинге глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи совет директоров «Фармстандарта» принял в октябре 2016 года. Тогда советник гендиректора по инвестициям «Фармстандарта» Алексей Чернушкин сообщил, что объем бумаг компании, торгующихся на Московской бирже, очень незначителен, и в их отношении, скорее всего, будет принято аналогичное решение.

О том, что «Фармстандарт» вернется в статус частной компании, стало известно весной 2015 года. По мнению контролирующего акционера «Фармстандарта», кипрской Augment Investments Limited, принадлежащей Виктору Харитонину и Егору Кулькову, непубличность позволит лучше решать стратегические задачи и не зависеть от волатильности рынков.

В октябре кипрская компания консолидировала 98,12% акций «Фармстандарта» и направила требование о принудительном выкупе акций, торгующихся на Московской бирже.

ПАО «Фармстандарт» – российская фармацевтическая компания. В 2015 году консолидированная выручка «Фармстандарта» составила 47,2 млрд рублей, чистая прибыль – 13,9 млрд рублей. Компания занимается производством препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний.

Источник: Центр раскрытия правовой информации

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