Импорт лекарств в Россию в январе 2017 года вырос на 20%

Объем импорта готовых лекарств в Россию в январе 2017 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,8 млрд рублей; импорт нерасфасованной продукции (in-bulk) вырос на 90% – до 6,8 млрд рублей. Такие данные представила аналитическая компания RNC Pharma.

Прирост импорта на 20% по готовой продукции – это лучший показатель за последние полгода, пояснили аналитики, а по нерасфасованной продукции – за последние восемь месяцев.

По данным RNC, объем импорта готовых лекарств за январь 2017 года в натуральном выражении составил 125,8 млн упаковок. С учетом поставок нерасфасованных лекарств в январе в Россию было ввезено 2,74 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), или на 27% больше, чем за аналогичный период 2016 года. По данным аналитиков, за последние 13 месяцев более высокие темпы роста были зафиксированы только в августе 2016 года.

В январе 2017 года продолжилась тенденция укрепления доли рубля в расчетах за поставки иностранных лекарств, суммарно по поставкам готовых форм и in-bulk на рубль приходится 95,8% всех платежей, что на 2,5% больше, чем годом ранее.

Сильнее всего сократился объем платежей в европейской валюте, который за год уменьшился на 1,7%. Британскими фунтами в январе текущего года никто не расплачивался, а японская иена «напротив, рискует стать одной из постоянных платежных валют».

Поставки готовых импортных лекарственных препаратов в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 8,1% – до 493,1 млрд рублей в ценах выпуска в свободное обращение. Поставки нерасфасованной (in bulk) лекарственной продукции выросли на 17,1% – до 100,2 млрд рублей.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что российская фармацевтическая отрасль достигла серьезного уровня импортозамещения и показала свою состоятельность на фармацевтическом рынке. По ее словам, доля отечественных препаратов на российском рынке за 2016 год выросла до 76%.

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