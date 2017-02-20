Незадекларированные лекарства

Должностные лица Домодедовской таможни предотвратили незаконное перемещение дорогостоящих лекарственных средств

При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Цюрих – Москва, должностные лица Домодедовской таможни остановили гражданина Украины. В ходе таможенного досмотра багажа гражданина были обнаружены 8 наименований лекарственных средств в количестве 1 414 упаковок.

Было принято решение о проведении таможенной экспертизы, по результатам которой было установлено, что стоимость лекарственных средств составляет более 6,5 млн рублей. Данные медикаменты являются противовирусными препаратами для лечения гепатита С.

Таможенным законодательством определены критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу, к товарам для личного пользования. К ним относятся:

— заявление физического лица;

— характер и количество товаров;

— частота пересечения таможенной границы.

Учитывая количество товаров, перемещаемых гражданином, было установлено, что товары не предназначены для личных нужд.

В отношении товаров, предназначенных для коммерческой деятельности, применяется общий порядок таможенного оформления. Таким образом гражданин был обязан задекларировать товары по установленной форме и уплатить таможенные платежи.

Неуплаченные таможенные платежи составили более 1,6 млн рублей.

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Лекарства изъяты, дело находится на рассмотрении.

domodedovo.customs