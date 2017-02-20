На Акрихине приступили к полному циклу производства препарата симвастатин

AO «АКРИХИН» успешно приступило к полному циклу производства лекарственного препарата симвастатин (ЗОКОР), разработанного для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний международной фармацевтической компанией MSD (известна как Merck & Co., Inc. в США и Канаде). Трансфер полного производственного цикла препарата на завод АО «АКРИХИН» в Старой Купавне осуществлялся в рамках стратегического партнерства между АО «АКРИХИН» и MSD на протяжении последних трех лет. Первые партии симвастатина локального производства были выпущены на российский рынок в 2016 году. Информация о компании “АКРИХИН” как дополнительной производственной площадке включена в регистрационное удостоверение препарата.

Симвастатин — гиполипидемический препарат, получаемый синтетическим путем из продукта ферментации Aspergillus terreus. Симвастатин показан для профилактики сердечно-сосудистых осложнений при ишемической болезни сердца (ИБС) или при наличии высокого риска развития ИБС (у пациентов с сахарным диабетом, инсультом или другими цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе, а также у людей с заболеваниями периферических сосудов), а также для лечения гиперхолестеринемии.

Денис Четвериков, президент АО «АКРИХИН», отметил:

«Продолжающаяся локализация и выпуск препарата симвастатин (ЗОКОР) на нашей производственной площадке — это следствие успешного сотрудничества с компанией MSD. Благодаря трансферу самых современных технологий производства мы продолжаем перенимать мировой опыт и развиваться, следуя курсу правительства Российской Федерации на локализацию. Я уверен, что реализация этого и других проектов позволит нам совместно с компанией MSD расширить доступ к самым необходимым для российских пациентов лекарственным препаратам, в соответствии с высочайшими стандартами качества производства».

Марван Акар, генеральный директор MSD в России, подчеркнул:

«Симвастатин — это первый препарат нашей компании, производство которого локализовано в России по полному циклу. Это результат долгосрочного и непрерывно развивающегося сотрудничества с компанией «АКРИХИН», в рамках которого создаются условия для переноса в Россию технологий производства современных и инновационных лекарственных препаратов».

Компании “АКРИХИН” и MSD подписали соглашение о партнерском сотрудничестве в 2012 году. На данный момент в рамках партнерства локализован процесс упаковки семи препаратов MSD и запущен полный цикл производства препарата симвастатин (ЗОКОР) в двух дозировках. Четыре из семи локализованных лекарственных средств включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В ближайших планах компаний “АКРИХИН” и MSD запуск полного цикла производства еще одного препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и двух препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа. Трансфер полного производственного цикла для данных препаратов уже завершен.

АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациентами терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста и развития. В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из которых выпускается на производственной площадке в Московской области. Препараты относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям – туберкулез, диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP.

gmpnews