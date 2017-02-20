В Тюменской области развивают фармацевтическое производство

ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» приступил к реализации второго этапа инвестиционного проекта по техническому переоснащению производственного корпуса мощностью 300 млн таблеток в год, 40 млн капсул и 8 млн пакетов-саше в соответствии с международными требованиями качества Good Manufacturing Practic. Объем вложений составит 120 млн 500 тыс. рублей. Здесь будет создано порядка 30 новых рабочих мест.

Уже выполнена реконструкция несущих конструкций и фасадов здания, ведутся подготовительные работы к отделке внутренних помещений и монтажу инженерных систем и оборудования.

Первый этап проекта завершен: проведена реконструкция склада готовой продукции в соответствии с действующими нормативами хранения и реализации лекарственных средств. В работы инвестировано 4 млн. 562 тыс. рублей.

Предприятие производит более 25 наименований лекарственных средств и осуществляет поставки продукции по всей России, включая лечебные учреждения и аптечные сети Тюменской области, а также в страны СНГ — Казахстан, Киргизию.

Проект реализуется при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

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