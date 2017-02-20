Компания «Берингер Ингельхайм» признана одним из лучших работодателей России

В начале февраля 2017 года компания «Берингер Ингельхайм» в России получила международное признание как «Лучший работодатель» 2017 года по версии Top Employers Institute.

Ежегодно организация Top Employers Institute присуждает статус «Лучший работодатель» компаниям, которые имеют высокие стандарты и применяют лучшие практики в области работы с персоналом. Следуя авторской методике, Институт анализирует HR-практики в компаниях по всему миру, после чего результаты проходят независимую аудиторскую проверку в консалтинговом агентстве Grant Thornton.

По итогам исследования компания «Берингер Ингельхайм» в России была удостоена награды «Лучший работодатель» 2017 года.

Top Employers Institute проводит комплексный анализ процессов управления персоналом и условий работы в организации: стратегии, приоритетов, роли руководителей, используемых практик и методик, ключевых показателей эффективности и технологий. Он охватывает 600 методов и инструментов управления персоналом в следующих направлениях:

Управление талантами

Планирование персонала

Адаптация персонала

Обучение и развитие

Управление результативностью

Развитие лидеров

Планирование преемственности

Компенсации и льготы

Культура компании

Павол Доброцки, Генеральный директор «Берингер Ингельхайм» в России:

«Нам очень важно поддерживать уникальную атмосферу в компании, когда все сотрудники ощущают причастность к нашему общему делу – разработке инновационных препаратов, которые помогают заботиться о здоровье людей и животных. Наши успехи – заслуга сильной, профессиональной, особенной команды. Мы создаем для наших сотрудников условия для продуктивной работы, а они, в свою очередь, помогают компании достигать поставленных целей».

HR-директор «Берингер Ингельхайм» в России Дмитрий Буньков:

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы не просто привлекать лучшие кадры, но и развивать и удерживать их в компании. Мы уделяем большое внимание постоянному профессиональному росту наших сотрудников: у нас есть специальные программы развития, внедряются новые инструменты обучения. С одной стороны, мы стремимся к повышению эффективности работы, с другой – для нас важно, чтобы у сотрудников было достаточно возможностей для самореализации.Также мы постоянно совершенствуем систему компенсаций и льгот, уделяем большое внимание мотивации сотрудников. Высокая оценка «Берингер Ингельхайм» как работодателя – лучшее подтверждение наших усилий и в этом направлении».

gmpnews