Арбитраж подтвердил законность решения Хакасского УФАС, вынесенного по жалобе BIOCAD

9 февраля 2017 года Арбитражный суд Республики Хакасия рассмотрел дело по заявлению ГКУ Республики Хакасия «Межведомственный центр организации закупок» (Центр закупок) против Хакасского УФАС. Центр закупок просил признать недействительным решение Хакасского УФАС, однако, суд принял сторону антимонопольного органа и отказался признавать его решение незаконным. В качестве третьего лица в процессе приняла участие российская биотехнологическая компания BIOCAD. Это не первое судебное заседание по выявленным нарушениям контрактной системы в сфере закупок с участием BIOCAD, которое закончилось в пользу компании*.

«В отличие от ряда судебных дел, где суды не исследуют реальную потребность заказчика в лекарственном препарате с конкретными характеристиками при закупке препарата для определенных категорий пациентов, в данном деле судом были тщательно изучены все представленные по делу доказательства и обоснованность включения дополнительных характеристик закупаемого препарата. Это дает надежду, что ревизия действий заказчиков управлениями ФАС и судами позволит если не полностью исключить злоупотребления при описании объектов закупки, то хотя бы свести такие злоупотребления к минимуму», — комментирует ведущий юрист компании BIOCAD Ирина Киреева.

Осенью 2016 года Центр закупок Республики Хакасия совместно с ГБУЗ Республики Хакасия «Клинический онкологический диспансер» (Онкодиспансер) разместили аукцион на закупку лекарственного препарата трастузумаб в форме раствора для подкожного введения. Именно в такой форме лекарственный препарат выпускает иностранный производитель F.Hoffmann-La Roche, Ltd. Российская компания BIOCAD производит биоаналог этого препарата исключительно в форме для внутривенного введения, в связи с чем не могла предлагать к поставке свой эквивалентный препарат. Для устранения нарушения прав компания BIOCAD обратилась с жалобой в региональное Управление ФАС.

Компания BIOCAD указала, что необоснованная дополнительная характеристика лекарственной формы – это незаконное ограничение прав на участие в аукционе, которое должно быть устранено. УФАС по Республике Хакасия по жалобе BIOCAD провело проверку и подтвердило доводы BIOCAD, после чего выдало предписание Центру закупок и Онкодиспансеру устранить нарушение Закона о контрактной системе в сфере госзакупок.

Центр закупок с выводами УФАС не согласился и обратился в Арбитражный суд с заявлением об отмене решений и выданных предписаний.

«В ходе заседания Центр закупок и Онкодиспансер так и не смогли обосновать, что препарат требуется пациентам лечебного учреждения именно в форме раствора для подкожного введения», — также пояснила Ирина Киреева.

Полный текст решения по данному делу размещен на сайте Арбитражного суда http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7583ab5d-1920-4e35-8b8b-19273eebab6f/A74-12969-2016_20170216_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

УФАС заинтересовано в честной конкуренции, так как она позволяет добиться снижения цены препарата, а значит, дает возможность закупить лекарственные препараты для большего числа пациентов. Средняя обеспеченность трастузумабом по стране в 2015 году составляла только 30% от общего числа нуждающихся в терапии женщин*. По экспертной оценке, в Республике Хакасия препарат в необходимом количестве получали 23% пациентов в 2015 году и 36% — в прошлом году. Наличие на рынке препаратов нескольких производителей и равная возможность их поставки в госзакупках позволит за счет снижения цены увеличить процент обеспеченности.

«Пока заказчики будут злоупотреблять своими правами при описании объекта закупки и формулировать потребности под конкретных производителей, развитие отечественного производства будет бессмысленным. Наша главная цель — получить возможность на равных участвовать в региональных аукционах с иностранными компаниями, выигрывать в честной борьбе», — говорит представитель BIOCAD.

На счету компании BIOCAD уже есть положительное решение УФАС по схожей ситуации в Карачаево-Черкесской Республике, в ходе которого надзорное ведомство по жалобе BIOCAD провело проверку и признало правоту компании-производителя***. До суда дело не дошло. Также компания BIOCAD получила поддержку в аналогичных делах следующих территориальных органов: Краснодарское УФАС, Московское УФАС, Ханты-Мансийское УФАС, Ставропольское УФАС, Ленинградское УФАС, Липецкое УФАС, Астраханское УФАС, Владимирское УФАС, Ямало-Ненецкое УФАС, Волгоградское УФАС, Кемеровское УФАС. В этих регионах компания впервые столкнулась с тем, что заказчики, которые ранее много лет закупали лекарственный препарат в форме для внутривенного введения, после выхода на рынок препарата компании BIOCAD переключились на препарат с подкожной формой введения.

*http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/359088a8-45fc-4aff-853f-24f180b1624e/A50-14522-2016_20161205_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

**газета «Онкология сегодня», 2016 № 2 (15), Абдуллаев Р.Т. «Стандарты для избранных или как увеличить доступность дорогостоящих препаратов».

*** http://solutions.fas.gov.ru/to/karachaevo-cherkesskoe-ufas-rossii/58-f6efa122-98cd-43d5-9384-27996dab70d6

gmpnews