MAR Consult: 57% назначений импортных лекарств можно заместить отечественными

Исследовательская компания MAR CONSULT провела опрос эндокринологов[1] в 50 регионах России, чтобы определить соотношение назначений отечественных и зарубежных лекарств пациентам за последние три месяца.

В общем количестве назначений препаратов доля отечественных лекарств составила 40%, импортных – 30% и еще 30% — это назначения по международному непатентованному названию (то есть в аптеках пациент может купить или получить препарат как отечественного, так и зарубежного производства). При этом, по мнению эндокринологов, почти две трети назначений импортных препаратов можно было бы заместить отечественными. Таким образом, 13% нельзя заменить отечественными аналогами. Соответственно, при устойчивом тренде на импортозамещение, 87% назначений в сегменте эндокринологии может принадлежать отечественным производителям.

Хотя более половины эндокринологов (58%) убеждены, что при отсутствии зарубежных аналогов цены на лекарства российского производства могут повыситься, 34% — считают, что цены не изменяться и 8% — затруднились оценить изменение стоимости.

Компания MAR CONSULT занимается потребительскими и рыночными исследованиями с 2002 года, обладает обширным опытом изучения множества отраслей и сегментов рынка. Среди ключевых отраслей медицина и фармацевтика, коммерческая недвижимость и строительство, сельское хозяйство и промышленность, а также другие. MAR CONSULT зарекомендовала себя надежным поставщиком точной информации для принятия важных деловых решений. Среди клиентов MAR CONSULT крупнейшие российские и международные компании.

[1] В опросе приняли участие 295 эндокринологов из 50 городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Опрос проведен в феврале 2017 года.

gmpnews