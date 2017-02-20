АРФП: необходимо провести рабочее совещание для обсуждения свободного ввоза субстанций

Существующая нормативно-правовая база не позволяет однозначно трактовать и правоприменять положения о ввозе субстанций в РФ, что приводит к тому, что субстанции, зарегистрированные Минздравом в рамках готового лекарственного средства, не могут ввозиться даже при условии, что они предназначены не для продажи, а для последующего использования в производстве. Об этом заявил Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев на заседании Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, прошедшем в минувшую пятницу.

По словам главы АРФП, таможенные органы считают, что субстанции для последующего использования в производстве должны быть отдельно включены в Реестр. Виктор Дмитриев высказал пожелание провести совещание с участием ФТС и решить вопрос свободного ввоза таких субстанций на территорию РФ. Скорейшее решение этого вопроса позволит защитить интересы локальных производителей и развивать отечественную фармпромышленность, — подчеркнул он.

Председатель Экспертного совета, Первый заместитель Председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, пообещал включить данный вопрос в план заседаний Экспертного совета.

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольга Колотилова отметила, что Минпромторг уделяет большое внимание развитию экспортного потенциала отрасли. Правительством были приняты Постановления № 1268 и 1388, предоставляющие субсидии российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках и сертификацией продукции. Глава АРФП предложил также проработать вопрос поддержки производителей, осуществляющих проведение клинических исследований за рубежом. «Это наиболее дорогостоящая процедура», — подчеркнул спикер.

Кроме того, Ольга Колотилова рассказала, что сейчас рассматривается вопрос предоставления в рамках СПИКа статуса российского товара. Виктор Дмитриев подчеркнул, что важно «делить» СПИКи, заключаемые на производство препаратов, не имеющих аналогов в РФ, и препаратов, которые уже производятся в стране. В первом случае, считает докладчик, СПИК привлечет инвесторов и снизит нагрузку на бюджет здравоохранения, во втором – только создаст излишнюю конкуренцию уже локализованным в РФ компаниям.

gmpnews