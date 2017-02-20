Alliance Boots увеличила долю в ПАО «Аптечная сеть 36,6» до 15%

Компания Alliance Boots Holdings увеличила долю в уставном капитале ПАО «Аптечная сеть 36,6» с 6,28 до 15% (349 597 087 голосующих акций), говорится в сообщении аптечной сети.

В апреле 2016 г. Walgreens Boots Alliance получил 15% ПАО «Аптечная сеть 36,6» в рамках сделки по продаже дистрибьютора лекарств Alliance Healthcare.

Как заявлял ранее исполнительный директор Walgreens Стефано Пессина на телеконференции с инвесторами, в течение пяти лет крупный международный аптечный ритейлер Walgreens может принять решение о покупке 100% аптечной сети «36,6».

Walgreens Boots Alliance образована в 2014 г. путем слияния американской Walgreens и швейцарской Alliance Boots. У компании под управлением свыше 13 100 аптек и магазинов дрогери в 11 странах и примерно 400 центров дистрибуции.

«Фармацевтический вестник»