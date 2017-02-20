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AstraZeneca лицензировала TerSera права на Zoladex в США и Канаде

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о подписании соглашения о лицензировании прав на препарат Zoladex в США и Канаде американской компании TerSera Therapeutics, сообщает FirstWord Pharma. Препарат предназначен для лечения рака предстательной и молочной желез, а также доброкачественных гинекологических новообразований.

По условиям соглашения, AstraZeneca получит до 70 млн долл. в виде связанных с показателем продаж поэтапных платежей, а также 250 млн долл. после завершения сделки.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Февраль 20, 2017 | Просмотров: 14 | Тема: , | Категория: Новости