Нижегородский суд отменил госзакупку лекарств на 112 млн рублей

Арбитражный суд Нижегородской области поддержал решение областного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об аннулировании закупки лекарств для льготников, также как и контракта, заключенного между региональным Министерством здравоохранения и единственным участником торгов ООО «Поволжье-Фарм». Сумма контракта составила 112 млн рублей.

По данным антимонопольной службы, схема закупки, в которую наряду с услугами по обеспечению лекарствами включены также услуги по их доставке, нарушает закон о контрактной системе. Подобная схема закупки лекарственных средств также нарушает правила, установленные постановлением Правительства РФ.

Арбитражный суд поддержал решение ФАС и отменил сделку.

9 декабря 2016 года ЗАО «Фирма «Центр внедрения «Протек» направило в ФАС по Нижегородской области обращение, в котором оспорило корректность проведения электронного аукциона на поставку лекарств в государственное учреждение с начальной ценой контракта 590 млн рублей. Позднее компания без объяснения причин отозвала жалобу. Однако в ведомстве сообщили, что «отзыв жалобы не является препятствием к проведению внеплановой проверки и выдаче предписания», а действия регионального Минздрава и ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» действительно содержат нарушения. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обязало региональное Министерство здравоохранения аннулировать закупку лекарств. Однако предписание не было исполнено.

Источник: УФАС по Нижегородской области

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