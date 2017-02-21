К 2025 году объем мирового фармрынка достигнет $1,7 трлн

По оценкам маркетингового агентства Frost & Sullivan, до 2025 года мировой фармацевтический рынок, включая сегмент биотехнологий, будет ежегодно расти на 4,6% и достигнет объема $1,7 трлн. Объем российского фармацевтического рынка к 2020 тоже увеличится – до 1,4 трлн рублей, прогнозируют аналитики.

Фармацевтика и биотехнологии останутся самыми высокотехнологичными отраслями в мире по объему абсолютных и относительных затрат на НИОКР. Такие данные приводятся в отчете «Обзор тенденций на глобальном и российском фармацевтическом рынке», подготовленном международной консалтинговой компанией Frost & Sullivan совместно с Рынком инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи и Фондом развития промышленности (ФРП).

Главным вызовом для индустрии авторы исследования называют кардинальное изменение в подходах к системам здравоохранения во всем мире: развитие получает превентивная медицина, государства фокусируют свои усилия на профилактических мероприятиях. По оценкам Frost & Sullivan, по сравнению с 2007 годом доля «лечения» в структуре расходов на здравоохранение к 2025 году снизится на 20% – с 70% до 51%. В то же время доли таких сегментов, как «профилактика», «диагностика» и «мониторинг», увеличатся на 7%, 6% и 6% соответственно.

В отчете также говорится о развитии новых бизнес-моделей на рынке: традиционная вертикально интегрированная модель организации фармбизнеса уступает место распределенной системе, состоящей из множества специализированных игроков, предоставляющих различные сервисы – от разработки препаратов до клинических испытаний и продвижения продукции. Аутсорсинг услуг сделал возможным появление «виртуальной фармы» – компаний, обладающих интеллектуальной собственностью, но не имеющих исследовательских или производственных площадок.

Авторы исследования отмечают повышение внимания инвесторов к фармацевтической отрасли, указывая на увеличившийся объем рынка венчурного капитала и рост числа IPO за последние пять лет. Привлекательными объектами для инвестиций аналитики называют биотехнологические компании, специализирующиеся на прорывных клеточных и генных технологиях, технологиях в области иммунотерапии рака и лечения нейродегенеративных заболеваний.

Что касается российского фармрынка, то аналитики тоже прогнозируют рост: в 2015 году он преодолел планку в 1 трлн рублей, и ожидается, что к 2020 году его объем достигнет 1,4 трлн рублей.

Государственные программы поддержки названы в отчете ключевым драйвером развития российской фармацевтической промышленности за последние семь лет. С 2009 года запущено 28 производственных площадок, восемь из которых – с участием иностранных инвесторов. За последние пять лет фармотрасль привлекла более 120 млрд рублей частных инвестиций.

В результате господдержки стали доступными более 40 новых препаратов отечественного производства для лечения онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний, гемофилии.

«Биофармацевтические предприятия активно включились в процесс импортозамещения. Проекты из этой отрасли занимают сегодня второе, после машиностроения, место среди заемщиков Фонда развития промышленности. ФРП предоставил займы на реализацию 21 импортозамещающего проекта в медико-биологической отрасли. На 6,3 млрд рублей госзаймов придется 16,5 млрд рублей частных инвестиций», – отметил директор ФРП Алексей Комиссаров.

Московская биржа

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ (год основания 1992-й) и Группы РТС (год основания 1995-й). С 15 июля 2009 года на площадке Московской биржи действует Рынок инноваций и инвестиций (РИИ Московской биржи) – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, созданный ПАО «Московская Биржа» совместно с АО «Роснано» на базе существовавшего ранее Сектора инновационных и растущих компаний (Сектор ИРК). Из сектора фармацевтики эмитентами РИИ пока являются всего три компании.

О том, как государственные институты развития поддерживают биотехнологические стартапы, читайте в интервью директора по работе с ключевыми партнерами и развитию кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Руслана Алтаева.

Фонд развития промышленности создан в 2014 году по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на импортозамещение: на конкурсной основе предоставляются целевые займы по ставке 5% и 1% годовых сроком до семи лет в объеме от 50 до 500 млн рублей.

Frost & Sullivan

Frost & Sullivan – международная консалтинговая компания, более 50 лет разрабатывающая стратегии роста для компаний из списка Global 1000, молодых развивающихся фирм, государственных институтов и инвестиционно-финансовых организаций.

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