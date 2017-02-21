Счетная палата раскритиковала закупку автомобилей скорой помощи

Коллегия Счетной палаты (СП) Российской Федерации проверила эффективность расходования Минпромторгом России бюджетных ассигнований на закупку автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП) в 2016 году. По мнению аудиторов, министерство не обеспечило распределение автомобилей скорой помощи в соответствии с региональными потребностями, а также не приняло мер по оптимизации расходов государственного бюджета.

По данным СП, в 2016 году в 85 регионах износ автопарка автомобилей скорой помощи составлял от 6% до 100%. Требующих замены автомобилей со сроком эксплуатации свыше пяти лет – 10 629 единиц (47,6% от автопарка).

На обновление парка АСМП из федерального бюджета было выделено 5 млрд рублей. На выделенные средства было закуплено и поставлено 2 267 автомобилей скорой медицинской помощи для регионов, а также 40 автомобилей для учреждений ФМБА России.

Однако бюджет выделял средства в два этапа – для начала на закупку АСМП было направлено 3 млрд рублей, а потом еще 2 млрд рублей. В СП полагают, что, увеличивая сумму закупки, министерство должно было дополнительно поторговаться с автопроизводителями, чтобы получить более выгодную цену.

«Представленные единственными исполнителями плановые калькуляции затрат на АСМП использовались Минпромторгом в качестве обоснования цены контрактов на 3 млрд рублей. При этом меры по оптимизации цен, включая возможные скидки и преференции со стороны производителей в связи с увеличивающимся на 2 млрд рублей объемом закупок, не предпринимались», – сообщил аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов.

Анализ распределения полученных АСМП показал, что в результате выполненных работ потребность регионов так и не была удовлетворена. Так, например, основное количество автомобилей поставлено в учреждения здравоохранения, расположенные в районных центрах регионов. При этом в отдельных регионах более 50% полученных автомобилей распределены в учреждения здравоохранения, расположенные в республиканских, областных, краевых центрах.

«Таким образом, задача по улучшению медицинского обслуживания населения, проживающего в отдаленных районах, а также в сельской местности, решена не полностью», – полагает аудитор.

Есть у Счетной палаты претензии и к неоптимальному распределению автомобилей.

Приморскому краю, Тульской области, Севастополю, Республике Крым и Республике Марий Эл АСМП были переданы в количестве, превышающем заявленную потребность.

При этом в Республике Калмыкии, Забайкальском крае, Курганской области, Удмуртской Республике, Республике Северная Осетия – Алания, Амурской и Брянской областях заявленная потребность была удовлетворена в пределах от 6,8% до 10,9%.

Проверка получателей автомобилей класса «С» показала, что 17 из них вообще не являются медицинскими организациями (24,3%), в связи с чем требуется дальнейшее подтверждение эксплуатации автомобилей в соответствии с Порядком оказания скорой медицинской помощи.

«Учитывая, что мероприятие по закупке АСМП будет продолжено в 2017 году в рамках перечня мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны, необходимо учесть установленные в ходе проверки нарушения и избежать ошибок в будущем», – заключили в Счетной палате.

По результатам аудита коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационное письмо Путину, представление в – Минпромторг, информационные письма – в Росздравнадзор и Федеральную налоговую службу, а также отчет – в палаты Федерального собрания.

На неэффективность процедур закупки новых автомобилей скорой помощи в марте 2016 года указывали и активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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