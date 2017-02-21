Бывшего главу Минздрава Северной Осетии обвинили в хищении 26 млн рублей

В отношении бывшего министра здравоохранения Северной Осетии Владимира Селиванова возбуждено два уголовных дела по факту хищения более чем 26 млн рублей при строительстве регионального сердечно-сосудистого центра во Владикавказе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Северной Осетии, в сентябре 2013 года в рамках реализации республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания на 2012–2014 годы» между региональным Минздравом и ООО «РТ-Медстройпроект» был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по строительству во Владикавказе регионального сердечно-сосудистого центра. Сумма контракта составила свыше 24 млн рублей.

По мнению следствия, работа так и не была выполнена, однако Селиванов все равно подписал акты сдачи-приемки работ, в результате чего в апреле 2014 года на их основании ООО «РТ-Медстройпроект» получило от министерства 12 млн рублей. Впоследствии на основании тех же актов «РТ-Медстройпроект» в судебном порядке взыскал с Минздрава республики еще 14 млн рублей.

В связи с этим в отношении Селиванова были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Это не первые уголовные дела Селиванова – в июле 2013 года уже возбуждалось уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ. По данным следствия, в ноябре 2012 года он провел незаконное заседание комиссии по согласованию тарифов на медицинские услуги. В результате североосетинский филиал ООО «РГС-Медицина» необоснованно уменьшил для республиканской клинической больницы сумму предъявленных к оплате счетов на 15 млн рублей. Селиванов свою вину так и не признал.

В июне 2015 года он покинул пост министра здравоохранения по собственному желанию.

Источник: Прокуратура Северной Осетии

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