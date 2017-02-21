Путин поручил обеспечить лекарствами детей с хроническими заболеваниями

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до конца марта 2017 года рассмотреть вопросы обеспечения лекарствами детей с хроническими заболеваниями, независимо от наличия у них инвалидности.

«Правительству РФ рассмотреть вопросы об обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения детей, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном медикаментозном лечении или заместительной терапии, независимо от наличия у них инвалидности», – говорится в документе.

Кроме того, Путин дал поручение о проработке вопроса об установлении запрета на перепрофилирование детских санаторно-курортных организаций.Также глава государства поручил кабинету министров проработать вопрос о необходимости внесения в законодательство изменений, связанных с развитием комплекса медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых детям с ограниченными возможностями и их семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из семей, находящихся в социально опасном положении.

До конца марта правительство должно также предоставить доклад о включении в программы фундаментальных научных исследований в России на долгосрочный период осуществление научных исследований в области охраны здоровья детей, в том числе по вопросам профилактики инвалидности.

Согласно результатам диспансеризации за 2015 год, почти у 10 млн людей, прошедших обследование, имеются хронические заболевания.

Источник: РИА Новости

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