«Петроваксу» не дают локализовать производство вакцины от гриппа

Производитель вакцин «Петровакс Фарм» направил письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой, в котором проинформировал ее о том, что компания не сможет поставлять вакцину «Гриппол плюс» для Национального календаря профилактических прививок (НКПП), рассказала Vademecum президент «Петровакс Фарм» Елена Архангельская. Причина в том, что ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА России (СПбНИИВС) отказался в 2017 году поставлять «Петроваксу» необходимые для производства вакцины антигены вируса гриппа. Таким образом «Петровакс Фарм» лишается возможности принимать участие в аукционах на поставку вакцины от гриппа, которые проводит единый поставщик НКПП «Нацимбио». В них смогут участвовать только предприятия самого «Нацимбио» и СПбНИИВС. В «Петроваксе» надеются, что министр поможет решить эту проблему.

«Мы проинформировали письмом Веронику Игоревну о сложившейся ситуации и нашей готовности оперативно подготовить производственную программу для обеспечения детского населения НКПП вакциной для профилактики гриппа «Гриппол плюс», – сказала Елена Архангельская. – Нам необходимо положительное решение о заключении контракта с нашей компанией не позднее конца марта, иначе мы не успеем обеспечить производство необходимыми сырьем и материалами и выполнить поставку вакцины в необходимых объемах и в требуемые сроки: 50% – в августе, 50% – до конца октября».

В пресс-службе Минздрава Vademecum подтвердили, что ведомство получило письмо от «Петровакса». «В настоящее время оно находится в работе. По этой причине какие-либо комментарии до завершения этой работы по документу преждевременны», – сказал представитель пресс-службы.

Письмо с отказом поставлять «Петроваксу» антигены вируса гриппа СПбНИИВС направил Елене Архангельской и генеральному директору Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») Марьям Хубиевой 8 февраля 2017 года (есть в распоряжении Vademecum). В нем говорится, что у института не хватает производственных мощностей для обеспечения «Петровакса» антигенами вируса гриппа в 2017 году. Наличие письма Vademecum подтвердили в «Петроваксе» и «Нацимбио». СПбНИИВС не предоставил комментария.

Согласно нормативной документации, утвержденной Минздравом России, производство вакцины «Гриппол плюс» возможно только при использовании антигенов вируса гриппа двух производителей – СПбНИИВС или Abbott, объяснила Vademecum Архангельская. Но антигены Abbott – голландского происхождения, а единый поставщик Нацкалендаря прививок «Нацимбио» закупает только те вакцины, которые производятся в России по полному циклу.

Участие «Петровакса» в торгах не первый раз оказалось под вопросом. В декабре 2016 года компания «Нацимбио» объявила аукцион на поставку инактивированной вакцины для профилактики гриппа на сумму 1,8 млрд рублей. В конкурсной документации был подробно описан полный состав вакцины (включая определенные вспомогательные вещества) и установлена конкретная лекарственная форма препарата. «Гриппол плюс» этим условиям не соответствовал.

11 января «Петровакс» обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Регулятор посчитал, что требования аукциона противоречат федеральному закону 223-ФЗ «О закупках товаров» и обязал «Нацимбио» изменить условия тендера. В документацию аукциона были внесены изменения, однако в техническом задании заказчик все равно прописал требования к составу вакцины и наличию вспомогательных веществ. В итоге на конкурс была подана только одна заявка – от ООО «Форт», которое является частью холдинга «Нацимбио».

В конце 2016 года госкомпания объявила еще две конкурсные процедуры на поставку инактивированной вакцины для профилактики гриппа. На участие в одном тендере (сумма контракта – 1,3 млрд рублей) заявку подал только входящий в «Нацимбио» «Микроген», в другом (594,2 млн рублей) – СПбНИИВС. Контракты по всем трем аукционам пока не заключены.

В 2017 году «Нацимбио» провела три закупки у единственных поставщиков на поставки вакцин и сывороток для иммунопрофилактики. Контракт на 1,8 млрд рублей достался «Форту», на 1,3 млрд рублей – «Микрогену», на 594,2 млн рублей – СПбНИИВС.

В 2016 году «Нацимбио» заключила контракты на поставку вакцин от гриппа на сумму около 4 млрд рублей. НПО «Петровакс Фарм» тогда достался контракт на сумму 1 млрд рублей. Самые крупные контракты на поставку вакцин получили «Микроген» (1,3 млрд рублей) и «Форт» (1,1 млрд рублей). Контракт на 652,5 млн рублей был заключен с СПбНИИВС.

«Нацимбио» была назначена Правительством РФ единственным поставщиком отечественных иммунобиологических лекарственных препаратов для НКПП на период 2015–2017 годов в июне 2015 года.

«Петровакс Фарм» – российский разработчик и производитель инновационных фармацевтических препаратов и вакцин. Основные направления – производство вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции, разработка и выпуск иммунобиологических лекарств. Производственно-складской комплекс «Петровакс Фарм» находится в Подмосковье. По данным СПАРК, в 2015 году выручка ООО «НПО Петровакс Фарм» составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль – 1,5 млрд рублей. Контрольная доля в компании принадлежит холдинговой компании «Интеррос» Владимира Потанина.

Национальная иммунобиологическая компания является дочерним предприятием ГК «Ростех». Согласно отчетности, консолидированная выручка «Нацимбио» в 2015 году составила 7,1 млрд рублей. В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», завод в Курганской области по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез».

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