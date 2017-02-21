Химики ПГНИУ запатентовали новые противомикробные вещества

Ученые Пермского университета разработали новые химические соединения, которые смогут побороть стафилококк – возбудителя внутрибольничных инфекций. В этом месяце химики ПГНИУ оформили патент на способ их получения.

Соединения проявляют в 2–3 раза более выраженное бактерицидное действие в отношении золотистого стафилококка, чем распространенные в медицинской практике антисептические препараты.

Авторами изобретенного способа и новых соединений стали ученые кафедры органической химии ПГНИУ профессор Андрей Масливец, старший преподаватель Максим Дмитриев, Павел Мелюхин и их коллеги из лаборатории «Бактерицид» химического факультета.

«Эти вещества могут быть использованы в фармации для разработки новых лекарственных препаратов, обладающих противомикробной активностью. На сегодняшний день мы зафиксировали только противомикробное действие, но не исключены и другие их полезные свойства», – говорит Андрей Масливец.

Запатентованные соединения прошли испытания на микроорганизмах золотистого стафилококка, которые являются возбудителями множества болезней – от респираторных и кожных до заболеваний сердца и костного мозга. Кроме того, золотистый стафилококк – наиболее частая причина внутрибольничных инфекций, именно он вызывает послеоперационные раневые осложнения. До 50% людей являются носителями этих бактерий.

Сейчас разработчики готовятся представить изобретение в конкурсе федеральной программы по поддержке стартапов на ранних стадиях инновационной деятельности «Старт».

psu