В Армении обнаружены фальшивые лекарства Престанс и Цефтриаксон-Астерия

В Армении обнаружены фальшивые лекарства – антибиотик Цефтриаксон-Астерия (1г), и препарат против давления Престанс (5мг/10мг, N30, серия 0590516, срок годности 11.2018). Об этом на встрече с журналистами 21 февраля сообщили временный исполняющий обязанности Государственной инспекции здравоохранения аппарата Минздрава Армении Самвел Пуртоян и руководитель ЗАО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени Эмиля Габриеляна» Акоп Топчян.

Как сообщил Самвел Пуртоян, на основании жалобы армянской фармацевтической компании «Астерия», которая является официальным представителем цефтриаксона в Армении, было начато административное производство. Вызвавшие подозрение лекарства переданы в Центр экспертизы лекарств, который установил, что лекарства фальшивые. Эти препараты обнаружены в 13 аптеках в Ереване, Армавирской, Лорийской, Котайкской, Ширакской областях Армении.

В ходе административного производства по инициативе самой инспекции в Армавирской, Ширакской областях и в Ереване, как сообщил Самвел Пуртоян, в шести аптеках обнаружен фальшивый препарат Престанс. Отличие оригинального препарата от фальшивого, по его словам, заключается в том, что серия оригинального лекарства — шестизначная, а фальшивого – семизначная. При этом, по его словам, на лекарствах Престанс не было контрольных марок, а на Цефтриаксоне были, но проверка показала, что это контрольные марки, переклеенные с других лекарств.

Самвел Пуртоян отказался обнародовать названия аптек, сославшись на интересы следствия, а также не смог сказать, откуда это лекарства появились в аптеках. По его словам, ответ на этот вопрос должно дать следствие. Он добавил, что возбуждено уголовное дело, и речь идет не о штрафах, а об уголовной ответственности.

Директор Центра экспертизы лекарств Акоп Топчян сначала решил прояснить, что такое фальшивые лекарства в соответствии с законом: «Фальшивое лекарство не значит подделка активного вещества, при подделке любого элемента, связанного с лекарством, оно является фальшивым. У обнаруженных нами лекарств Престанс полностью поддельные упаковки. Во-первых, серия семизначная, оттенок окраски другой, форма разреза упаковки также отличается от оригинала, отличается она и по качеству картона. Штрих код, который показывает место производства, также отличается от оригинала», — сказал он, добавив, что УФ-исследование этих упаковок показывает, что они произведены не в заводских условиях.

«Одновременно мы проинформировали производителя, компанию Servier, которая запросила у нас партию лекарств, чтобы сделать полную идентификацию. Но по первичным данным, которые я здесь представил, компания уже признала наличие контрафакта, и признает данную партию Престанса (5мг/10мг) фальшивой», — сказал он, добавив, что по данным Центра экспертизы фальшивой является не только эта дозировка, но и весь ряд. В частности, по его словам, желтая упаковка дозировки 10мг/5 мг, также полностью отличается от оригинала, но эти образцы пока исследуются.

Что касается активных веществ, содержащихся в лекарстве Престанс, то экспертиза, по словам Акопа Топчяна, сейчас продолжается, и о ее результатах будет сообщено дополнительно. Он отметил, что после фармакологической экспертизы станет ясно, является ли лекарство поддельным по своему химическому составу, или же просроченные лекарства просто заново упаковали. Он отметил, что, судя по упаковке, этот Престанс упаковали в России, однако, по надписям она отличается от зарегистрированных в Армении и России упаковок.

«Мы сегодня вечером предварительно сообщим, какое активное вещество в Престансе. Мы должны полностью проверить, чтобы понять, является ли это переупакованным производством Servier или что-то совершенно иное. Мы ответим на этот вопрос через несколько дней, и ответ будет основан на заключении компании Servier», — сказала он.

Подготовлены специальные указы Центра экспертизы и министра здравоохранения о прекращении обращения и отзыве и уничтожении данных лекарств.

med.news.am