В этом году «ГИЛС и НП» планирует провести аудит пятисот предприятий

14 февраля 2017 г. в Москве в рамках XII Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России: перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2017 год» состоялось пленарное заседание «Закон и бизнес. Государственная политика в системе здравоохранения: запросы государства и общества», в которой Владислав Шестаков принял участие в качестве спикера.

Основными темами обсуждения стали: поправки в 61 федеральный закон об обращении лекарственных средств, пилотные проекты Минздрава России, новая промышленная политика по привлечению в Россию компаний и специальный инвестиционный контракт (СПИК), регулирование рынка в рамках ЕАЭС.

Модератором заседания выступил Владимир Шипков, исполнительный директор AIPM, который попросил Владислава Шестакова поделиться оценками и выводами годичного функционирования института инспектирования зарубежных производственных площадок. В своем выступлении Владислав Николаевич сослался на опыт европейских коллег, которые в год проводят порядка двухсот инспекций по всей Европе. При этом он подчеркнул, что только за первый год работы «ГИЛС и НП» провел 188 инспекций, а в планах текущего года – аудит пятисот предприятий.

«Численный состав инспектората на данный момент – 42 специалиста. Совокупно за время инспектирования выдано 127 заключений, а 44 предприятия получили отказ», — прокомментировал Владислав Шестаков, — «Мы на постоянной основе ведем активную подготовку специалистов, серьезно вкладываясь в их обучение и повышение квалификации. В частности, в марте запланирован повторный старт двухэтапной программы подготовки специалистов, первый этап которой проходит в России, а второй на базе датского центра Фармаком, с которым мы давно сотрудничаем. При этом мы являемся открытой площадкой: помимо сотрудников института и министерства, мы приглашаем к участию в программе обучения и коллег из отрасли».

gmpnews