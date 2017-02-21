«Фармасинтез» пока не планирует идти на биржу

Президент и основной владелец «Фармасинтез» Викрам Сингх Пуния пока не планирует первичное размещение акций на бирже. Как рассказал на конференции на Московской бирже вице-президент компании Алексей Шилов, владелец планирует повысить стоимость «Фармасинтеза» перед тем, как продавать акции.

Для развития «Фармасинтез» активно включается в программы, проводимые Министерством промышленности и торговли, также использует инструменты Фонда развития промышленности и заемные средства. К концу 2018 г. у компании будет шесть производственных площадок.

По словам Алексея Шилова, возможности «Фармасинтез» по привлечению финансирования не безграничны, так как для кредитов необходимо обеспечение. Однако на сегодняшний день г-н Пуния пока не рассматривает для привлечения средств такие возможности, как размещение акций компаний на бирже.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»