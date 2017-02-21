В Чите пытаются спасти единственную муниципальную аптеку

21 февраля депутаты городской думы Читы одобрили продажу здания МП «Аптека № 2», в котором находился склад. С августа 2016 года помещение не используется и создает дополнительные финансовые сложности для предприятия. Деньги от сдачи помещения в аренду не могут покрыть расходы на его содержание, сообщил председатель комитета по управлению имуществом городской администрации Сергей Коновалов.

По его словам, руководство аптеки планирует потратить средства от продажи на погашение задолженности в 3,2 млн рублей и развитие предприятия. Именно передача аптеке этого актива (в здании ранее располагалась «Аптека №5», закрытая из-за нерентабельности) «подкосила» финансовые показатели муниципальной аптеки, которая до этого момента работала с прибылью.

«Аптеки решено было объединить. Но ничего из этого не получилось, – расположение здания очень неудобное. «Аптека № 2», которая до этого была прибыльным учреждением, взяла на себя эту обузу и залезла в долги», – рассказал депутат Эдуард Русин.

«Аптека № 2» – это единственное муниципальное аптечное предприятие, которое осталось на территории городского округа «Город Чита». Одна из основных ее функций – изготовление лекарственных форм для лечебных учреждений (детских и взрослых) и населения. Сейчас отмечается снижение оборотных средств, и для пополнения товарного запаса руководство аптеки обратилось с просьбой дать разрешение на продажу помещения аптечного пункта (ул.Лазо, 63), – пояснила заместитель председателя комитета по муниципальной собственности, землепользованию и предпринимательству гордумы Светлана Карпова.

Стоимость актива составит 4 835 тыс. рублей.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»