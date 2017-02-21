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Merck KGaA может построить в Индии завод по производству биопрепаратов

Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) может построить завод по производству биопрепаратов в Индии для того, чтобы помочь местным компаниям в производстве биотехнологических препаратов и биосимиляров, сообщает FirstWordPharma.

Как отметил исполнительный директор подразделения Merck KGaA по производству потребительских товаров Удит Батра, у компании уже есть предприятия по производству биопрепаратов во Франции и США, еще одно будет создано в Китае, поскольку спрос в этих странах несомненно высок, равно как и в Индии.

Merck проведет переговоры с правительством для того, чтобы убедиться, что местные компании захотят использовать предприятие.

Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»

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Февраль 21, 2017 | Просмотров: 16 | Тема: | Категория: Новости