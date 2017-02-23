Госдума приняла закон о пошлинах на биомедицинские клеточные продукты

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении государственных пошлин при регистрации биомедицинских клеточных продуктов (БМКП).

Согласно документу, госпошлины за подтверждение госрегистрации БМКП, за проведение экспертизы их эффективности, а также экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения составляет 50 тысяч рублей.

Госпошлины за выдачу разрешений на проведение международного многоцентрового клинического исследования БМКП и пострегистрационного клинического исследования составляют 100 тысяч рублей, а за внесение изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный продукт, – 75 тысяч рублей.

Закон «О биомедицинских клеточных продуктах» был подписан Президентом России Владимиром Путиным 23 июня 2016 года и вступил в силу 1 января 2017 года. Документ вводит новую терминологию, а также определяет субъекты обращения клеточных продуктов. Одно из первых производств таких продуктов, по данным замминистра здравоохранения Сергея Краевого, планируется развернуть в Новосибирском медицинском промышленном парке.

В середине февраля текущего года Правительство РФ наделило Минздрав новыми полномочиями в связи с принятием этого закона.

Источник: Госдума

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