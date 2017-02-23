Собянин поручил информировать ФАС о завышении цен на лекарства

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичным властям информировать Федеральную анимонопольную службу (ФАС) в случае, если госзакупки будут осуществляться по завышенным ценам. Такое поручение мэр дал в связи с тем, что в столице были выявлены закупки лекарств по ценам выше средних по России.

Собянин также призвал активнее привлекать поставщиков на конкурсы по закупкам лекарств. «В целом закупки (осуществляются по ценам) ниже, но по отдельным позициям мы видим всплески цен, в таких случаях необходимо направлять в ФАС соответствующее письмо о том, что возможен картельный сговор, что поставщики не выходят на конкурс, – это первое. И второе: активнее их привлекать для того, чтобы они четко знали условия и время проведения этих конкурсов и участвовали в наших процедурах», – пояснил Собянин.

При этом, согласно данным столичных властей, 54% наименований лекарств закупается в Москве по ценам, которые ниже средних по России. Главное контрольное управление выявило превышение цен только в отдельных случаях.

«Мы провели такой анализ за 2016 год. И следует отметить, что, действительно, там были определенные факты превышения цен по лекарственным препаратам. Но, во-первых, следует отметить, что в общем объеме закупки лекарственных препаратов этот объем незначителен. И второе: у нас сама закупка лекарственных препаратов осуществляется через аукцион по типовой стандартизированной документации, и основным критерием является цена. И вот как раз те факты, которые были выявлены, они свидетельствуют о том, что пришел только один участник, то есть отсутствовала конкуренция на торгах. Поэтому вот с этим надо отдельно разбираться», – рассказал начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

Бывший главврач МГОБ №62 Анатолий Махсон в декабре 2016 года направил заявление в ФСБ и Следственный комитет с просьбой проверить закупки Департамента здравоохранения Москвы и привлечь чиновников к уголовной ответственности в случае, если будут выявлены нарушения. В частности, по данным главврача, цены закупки пяти онкопрепаратов и двух единиц медоборудования, приобретенных департаментом в 2016 году, были завышены на 217,8 млн рублей. Кроме того, бывший главврач обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой лично проконтролировать работу системы централизованных закупок для медучреждений.

Проблемой завышения цен на лекарства ранее интересовался и президент России Владимир Путин, который в январе 2017 года поручил проверить госзакупки на предмет завышенной стоимости медикаментов.

Источник: ТАСС

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