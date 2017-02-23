ФАС раскрыла механизм картельного сговора на торгах по обслуживанию медоборудования

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области раскрыло механизм крупного картельного сговора между ООО «ЦЭХ – Здоровье», ООО «СМТ», ООО «Медсимвол», ООО «ДжиИ Хэлскеа», Областной клинической больницей им. Д.В. Середавина и областным Минздравом. В обмен на отказ от участия в торгах участники сговора получали субподряды на сотни миллионов рублей.

По данным УФАС, в мае 2016 года проводился открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медицинского оборудования. Заказчиками по аукциону стали 22 государственных бюджетных учреждения здравоохранения, общая сумма госзакупки превысила 4 млрд рублей.

По информации антимонопольного ведомства, до проведения торгов по инициативе Министерства здравоохранения области состоялась встреча между представителями ООО «СМТ» и ООО «ЦЭХ – Здоровье», в ходе которой была разработана схема участия в торгах, которая позволила ООО «СМТ» стать победителем, а ООО «ЦЭХ – Здоровье» заключить договоры субподряда стоимостью до 100 млн рублей. В обмен на эти контракты «ЦЭХ – Здоровье» согласилось не участвовать в торгах и не подавать жалобы в ФАС.

По данным самарского УФАС, аналогичная договоренность была заключена между областным Минздравом, ООО «ДжиИ Хелскеа» и его дилером ООО «Медсимвол», что привело к поддержанию цен на торгах. Организатор торгов – Областная клиническая больница им. Д.В. Середавина – тоже участвовала в сговоре и еще до проведения торгов согласовала с их участниками техническое задание.

«Это один из крупнейших сговоров на торгах в сфере здравоохранения. Сумма закупки составила более 4 млрд рублей Всех хозяйствующих субъектов, участвовавших в антиконкурентном соглашении, независимо от того, выиграли ли они торги, ожидает штраф до 50% от начальной цены предмета торгов. Должностные лица Министерства здравоохранения и хозяйствующих субъектов будут привлечены к уголовной ответственности», – заявил начальник Управления по борьбе с картелями Андей Тенишев.

Дело в отношении Минздрава Самарской области, компании ООО «ЦЭХ – Здоровье» и ООО «СМТ» было возбуждено 5 августа 2016 года по признакам заключения и реализации ими антиконкурентного соглашения.

В ноябре 2016 года ФАС возбудила 53 антимонопольных дела в сфере закупок лекарственных препаратов, объектами рассмотрения в которых стали более 2 тысяч аукционов на общую сумму около 10 млрд рублей.

Источник: ФАС

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