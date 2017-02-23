В ТПП РФ прошёл деловой завтрак руководителя Росздравнадзора и лидеров фармацевтической отрасли

В ТПП РФ прошел деловой завтрак с лидерами фармацевтической отрасли в рамках цикла «Встречи на Ильинке», организованный Палатой и медиахолдингом РБК. Почетным гостем был руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко.

Отрасль имеет огромное значение для жизни общества, сказал во вступительном слове Президент ТПП РФ Сергей Катырин. Всем без исключения приходится бывать потребителями медицинских услуг, а для многих эта отрасль – сфера профессиональных интересов. Немало предпринимателей-членов ТПП РФ работает в фармакологической промышленности, в сфере оказания медицинских услуг, производства оборудования. Здесь собрались предприниматели, представители союзов и ассоциаций – те, кого объединяет интерес к этой отрасли. Им нужна объективная информация из первых уст, и у них есть вопросы и предложения, подчеркнул Сергей Катырин.

О работе отрасли рассказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Нынешний 2017 год, заявил Михаил Мурашко, – это пора больших изменений для отрасли: вступает в жизнь нормативное регулирование, принятое ЕЭК.

Важный процесс в сфере регулирования, контроля и надзора – переход на риск-ориентированный подход. Определены четыре группы риска для всех субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере оборота медицинской продукции и оказания медицинской помощи.

Ведомство с 2015 года разрабатывает так называемую систему чек-листов; она уже внедряется в ряде регионов и помогает оценивать организацию медпомощи внутри медицинского учреждения. Такие же чек-листы разрабатываются для производителей медицинских изделий. Это, подчеркнул Михаил Мурашко, путь к прозрачности, эффективности и повышению конкурентоспособности.

Система контроля и надзора постоянно совершенствуется. Цель – обеспечить получение информации о субъектах, работающих в отрасли, не вмешиваясь слишком часто контрольно-надзорными мероприятиями в их деятельность, оценивая ее параметры дистанционно. Одно из направлений контроля здесь – внедрение маркировки, что позволяет контролировать цены; это перспективно и в борьбе с контрафактом.

Важный приоритетный проект – информатизация системы здравоохранения на всех уровнях оказания медицинской помощи в рамках программы госгарантий. Внедряется электронная система ведения пациента согласно клиническим рекомендациям, что позволяет оценить все нюансы процесса лечения и вовремя предупреждать негативное течение болезни.

Михаил Мурашко рассказал о ряде других направлений работы ведомства, подчеркнув важность поддержания экспортного потенциала отрасли. То, что одобрено в России (лекарственные средства, оборудование), должно быть признано и в мире, подчеркнул он, отметив, что ТПП РФ многое делает для того, чтобы российская продукция активно выходила на внешние рынки.

В развернувшейся после выступления главы Росздравнадзора дискуссии приняли участие, в частности, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности Валерий Сергиенко, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, председатель Комитета ТПП РФ по развитию системы закупок Ольга Пелехатая, директор по экономике здравоохранения АО «Р-Фарм» Александр Быков, президент Ассоциации производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения «Росмедпром» Юрий Калинин, заместитель председателя Комитета по здравоохранению и фармацевтике Ассоциации европейского бизнеса Юрий Литвищенко, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева и другие.

Комментарии и ответы на вопросы участников о развитии фармацевтической промышленности представила директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова.

Подводя итоги встречи, Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что при ее подготовке поступило большое количество предложений и вопросов. Из-за недостатка времени ответить на все вопросы не представилось возможным, но все они будут обработаны и направлены в Росздравнадзор. Палата готова и впредь содействовать развитию предпринимательства в этой важной для страны отрасли.

Пресс-служба ТПП РФ, А.Бондарь

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